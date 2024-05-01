力成單季每股賺2.32元
力成（6239）昨（30）日於法說會公布首季財報，受去年第4季認列處分蘇州廠導致比較基期墊高影響，單季獲利17.37億元，季減56%，但較去年同期增加54.1%，每股純益2.32元。
展望本季，力成執行長謝永達表示，全球半導體庫存調整接近尾聲，終端應用產品出貨恢復正成長，對經濟成長正面看待，估計營收將季增中個位數百分比（4%至6%），有機會挑戰季增高個位數百分比（7%至9%）。
力成首季毛利率17.5%，季減3個百分點，年增1.4個百分點，優於預期。力成上季獲利較去年第4季衰退，主因去年第4季處分蘇州廠業外挹注獲利26億元，貢獻每股獲利3.5元，若扣除相關業外收益變數，上季本業獲利仍可圈可點。
針對DRAM應用趨勢，謝永達指出，隨著PC、手機、消費性產品需求逐漸增溫，預期本季封測業績將較前一季成長。
資料中心及高效能（HPC）運算方面，謝永達認為，伴隨相關應用帶動DDR5高階記憶體產品比重提升，對AI伺服器、AI PC、AI手機等應用樂觀看待，下半年效應逐漸顯現。
謝永達補充，AI晶片模組關鍵高頻寬記憶體（HBM）相關專案依計畫開發，並展開擴產。
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