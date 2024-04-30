台法科研合作鎖定6領域逾20議題 綠氫太空晶片成亮點

今年台法科學研究會議落幕，雙邊針對6大領域，鎖定超過20個合作議題，包含綠氫、推動太空晶片開發等。法國高等教育暨研究部研究與創新總司長居希表示，這些議題都是為了布局未來；國科會主委吳政忠則說，台法互補強化合作，必將締造雙贏。

台灣和法國去年11月簽署科學與技術合作協議（STC）後，2024年台法科學研究會議於4月29日至30日在台北舉行。國科會主委吳政忠、副主委陳儀莊，以及法國高等教育暨研究部（MESR）研究與創新總司長居希（Claire Giry）、法國駐台代表龍燁（FranckParis），今天召開記者會，公布6大重點領域的具體合作議題。

居希表示，法國預計透過France 2030計畫，投入540億歐元用於研究、新創相關事務，其中300億歐元將分配到的10大領域，與這次台法鎖定的6大領域相當契合，法國高等教育暨研究部長荷泰佑（SylvieRetailleau）相當支持這次台法的合作倡議，「她已經等不及我回去，告訴她（會議）討論了什麼，以及台灣夥伴的熱忱與承諾」。

居希指出，台法均擁有強大的研究和創新文化，合作議題相當跨領域，但是有個共通點，就是布局未來，也歡迎台灣科學家攜手法國夥伴，積極參與歐盟科研計畫，擴大合作效益。同時，她提及，法方認為人文必須從一開始就融入科技之中，這也是法國想注入在本次合作中的元素。

吳政忠表示，法國基礎科研實力很強，台灣則在把科研成果實踐、應用到產業方面，擁有獨特的競爭力，國科會內部也已經把與法國合作所需的資源、經費預留下來，兩國接下來強化合作，必將締造雙贏。

吳政忠指出，法國是台灣全球科研合作最緊密的國家之一，過去合作著重在基礎科學，這次則是由官方參與主導規劃，挹注資源並組團來台促成科學與研究會議，盼相關結果未來納入政策規劃參考。

龍燁則說，台法之間存在高度互補性，法國是全球創新發源地之一，台灣則有全球最高效率的創新執行與落實能力，這意味台法合作的組合，得以改變遊戲規則。

陳儀莊指出，6大領域工作小組的台法專家團，經過討論，為兩國未來合作方向提出專業建議。首先是半導體領域，未來雙方將在化合物半導體應用及異質整合低耗能感測器進行合作；量子領域則聚焦光量子運算及量子通訊。

陳儀莊表示，生醫領域將在癌症研究、健康科技與精準醫學、神經科學等議題上合作；淨能減碳部分，選定生質物轉換為高值化學品及能源、能源效率提升與改善、二氧化碳捕捉封存再利用、綠氫及液態能源與永續航空燃料等議題進行作。

針對AI資安領域，陳儀莊指出，會朝向AI與資安整合，並搭建資料共通平台，及合作發展AI系統認證與標準；就海洋領域，雙方會在地質災害、深海探測、生態永續、海洋生物、海洋再生能源等議題上進行合作；太空領域則是推動太空晶片開發、太空新創育成與加速器聯盟、科學酬載的衛星共乘等面向合作。

總計6大領域討論超過20個議題，陳儀莊指出，根據這次訂定出來的題目，雙方會深入地找專家進一步討論，時間點應是落在今年到明年上半年。