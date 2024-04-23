工研院「2024 VLSI TSA 國際研討會」登場 公布2024 ERSO Award四得主

在經濟部產業技術司支持下，由工研院主辦的「2024國際超大型積體電路技術研討會（VLSI TSA）」已逾41年，今年聚焦AI人工智慧帶來的科技革新，會中邀請諸多重量級嘉賓，如NTT副總經理Yosuke Aragane、AMD封裝部首席副總裁Dr. Raja Swaminathan、日本SONY半導體解決方案公司研究部總經理Yoshihisa Kagawa等，一同分享異質整合與小晶片、高速運算、AI算力等關鍵趨勢。

VLSI TSA會23日並舉行2024 ERSO Award頒獎典禮，表彰臺灣半導體、電子、資通訊、光電、顯示等產業有傑出貢獻的ERSO Award，會中公布今年四位得主，包括環球晶圓（6488）董事長徐秀蘭、帆宣（6196）董事長高新明、雲達總經理楊麒令、美超微創辦人梁見後。

潘文淵文教基金會董事長史欽泰表示，ERSO Award舉辦18年來，已表揚58位對臺灣產業有傑出貢獻的領導人，今年4位新科得主分別來自高階晶圓製造、半導體設備、雲端軟體、伺服器製造等領域，顯現臺灣是科技產業發展寶貴的科技島，也期望延續科技人才開創產業的精神，帶動新科技產業創新發展。

徐秀蘭董事長以併購及擴產雙軌並行的策略，帶領環球晶圓在10年內躋身為全球第三大半導體晶圓製造商，透過成功的併購（包括：2008年併購美國GlobiTech、2012併購日本Covalent Materials旗下的半導體矽晶圓部門、2016併購丹麥Topsi以及SunEdison Semiconductor）與聚焦先進製程及特殊利基產品的擴產計劃，環球晶圓成為業界產品規格最完整的晶圓製造商，擁有歐洲、亞洲和美洲等9國的生產據點，為客戶提供完整的產品解決方案，從而奠定半導體產業的關鍵戰略地位。

高新明董事長帶領帆宣科技躋身台積電（2330）「台積電大聯盟」，也是全球半導體顯影設備龍頭艾司摩爾（ASML）重要協力廠商，是臺灣半導體產業保持國際領先的重要一環。楊麒令總經理率領雲達利用GAI優勢，成功轉型提高效率和生產力，並將QCT（廣達雲端技術）產品整合到下一代電信，協助國網中心打造世界級AI雲服務。SUPERMICRO，由創辦人梁見後於1993年成立，為全球技術領導者，致力為企業應用、雲端、AI、元宇宙、5G 電信/邊緣等IT基礎設施提供率先上市的各種創新解決方案。SUPERMICRO 設計與建造對環境友善且節約能源的系列產品，從伺服器、儲存系統、網路交換器到軟體，提供全球即供服務，為Rack-Scale全方位IT解決方案供應商。

2024國際超大型積體電路技術研討會（VLSI TSA）匯集國內外產官學研超過60位專家共襄盛舉，如英特爾、NVIDIA、台積電、聯發科（2454）、台達電（2308）、台灣應用材料、法國CEA-Leti、imec、意法半導體、日本東京工業大學、日立製作所等，針對半導體產業最新技術帶來多場精闢演講。

NTT副總經理暨無線網路IOWN推進室負責人Yosuke Aragane在演講中談到，創新光學和無線網路（IOWN）是下一代通訊和運算基礎設施，先進的光子技術能夠提供低延遲、靜態延遲、能源效率、敏捷部署的端到端傳輸方式，光子將是實現下一代永續ICT基礎建設的關鍵技術。德國TU Dresden and NaMLab gGmbH的Dr. Thomas Mikolajick分享鐵電材料對半導體設備的影響，以及在進入高速運算與巨量數據時代下，更快速的鐵電記憶體在半導體產業發展中的重要地位。imec邏輯CMOS微縮項目負責人Naoto Horiguchi指出，伴隨摩爾定律發展、CMOS電晶體尺寸不斷縮小，尤其進入AI世代、運算效能要更強，透過奈米片堆疊結構設計，對性能、功耗、密度等有很大的幫助，也是CMOS微縮的關鍵，預計2025年CMOS元件會達到2奈米以下。

法國半導體研究機構CEA-Leti Louis Hutin將在演講中表示，半導體量子點和自旋量子位元具有強大的發展潛力，但有尺寸變化、密度、靜態和動態無序等挑戰，因此將從應用程式要求、基本限制、大規模架構等方面做一體化評估，以實現大規模量子計算。AMD封裝部首席副總裁Dr. Raja Swaminathan分享，隨著摩爾定律放緩，如何兼顧晶片高效能運算和節能至關重要，AMD透過3.5D先進封裝實現功耗、效能、面積、成本等最佳化，預計5年內將HPC和AI訓練每瓦效能提高30倍。

AI性能大躍進，帶動運算需求大幅成長，支撐高速運算的背後，是半導體晶片技術不斷演進，VLSI TSA大會主席、工研院電子與光電系統研究所所長張世杰表示，AI人工智慧從早期運用在專業領域，如今逐漸發展成個人標配助理，未來無處不AI的趨勢下，運算需求只會越來越多，而且必須越來越快。從今年大會幾個重要議題來看，可以發現整個產業為了達到更高速的運算、更低的能耗、以及晶片與晶片之間更直接的溝通，將許多製程技術更推進一個層級，像是3.5D封裝、電晶體微縮、或材料的革新等。

工研院持續持續掌握尖端科技發展，擘畫「2035技術策略與藍圖」，在發展「智慧化致能技術」以促成應用領域中，尤其注重AI人工智慧、半導體晶片前瞻技術研發，建構半導體產業上下游一條龍開發能量，並攜手產業共同升級，開創更多元應用，搶攻下世代新商機。