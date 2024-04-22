中華電信科技打詐！董座郭水義坐鎮開會 用 AI 跟詐團鬥智
詐騙猖獗，電信三雄近年除自發性打擊詐騙，更配合政府及打詐及阻絕詐騙。中華電信（2412）董事長郭水義22日指出，中華電信阻詐打詐，責無旁貸，近日更天天舉行打詐會議，以集團之力集思廣益，以AI等科技力阻絕詐騙。
郭水義表示，中華電信科技防詐成效亮眼，攔阻假造號碼百分百，更每月阻擋6.5億次具威脅網頁，將持續以AI等科技技術投入科技防詐。
郭水義指出，中華電信阻詐打詐，責無旁貸，阻擋惡意語音、簡訊、電子郵件網站，大幅減少威脅數量，假造號碼攔阻率百分百，以關鍵字精準攔阻來自境內境外詐騙簡訊，簡訊詐騙量下降99.9%，網際網路防駭防毒即時攔阻惡意威脅，中華電信防駭守門員每月阻擋6.5億次具威脅的惡意網頁。
為了打詐，郭水義近期每天召開打詐會議，郭水義認為，導入科技及AI打詐有成效，但「道高一尺，魔高一丈」，因此「道」得高十丈，才能讓詐騙難以得逞，中華電信將持續以科技及AI等技術，分析詐騙型態類型，找出未來各種的可阻斷方法，有效防阻詐騙。
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