快訊

今天各地短暫雨 午後山區注意雨勢 下周兩波鋒面接力

台積電：資本支出維持不變 280億~320億美元

經濟日報／ 記者尹慧中蘇嘉維／台北報導

台積電（2330）昨（18）日於線上法說會上宣布，今年資本支出維持原訂280億美元至320億美元不變，粉碎外傳公司將調高今年資本支出的傳聞。

此前，市場高度期待台積電調高今年資本支出，買盤積極搶進弘塑、辛耘、志聖、均華、萬潤等台積電設備供應商相關個股，隨著台積電拍板今年資本支出不變，法人關注其設備供應鏈個股後續股價走勢。

分析師指出，由於經濟前景、通膨衝擊與市場需求仍有雜音等因素干擾，台積電未上修今年資本支出，對供應鏈而言無太多驚喜。加上台積電法說會前，主要微影設備供應商艾司摩爾（ASML）釋出上季財報與本季展望不如預期的負面訊息，股價重挫，使得當前市場氛圍較偏空。

談到資本支出，黃仁昭指出，台積電每年資本支出規劃都基於未來幾年的成長預測，與產能規劃一樣，同步考量長期結構性市場需求。

黃仁昭說明，今年280億美元至320億美元的資本支出中，約70%至80%將用於先進製程技術，約10%至20%將用於特殊製程技術，其餘約10%用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。

台積電並統計，今年首季資本支出57.7億美元。庫存方面，首季庫存周轉天數為90天，較前一季增加，並預先建立3奈米產能庫存。

台積電去年多次傳出下修實際資本支出，最後實際資本支出304.5億美元，低於去年10月預期可達320億美元的低標下緣，引發市場議論。

台積電 法說會 資本支出

延伸閱讀

ASML 財報失色 供應鏈家登、帆宣 布局新領域

美中晶片戰陰影下 荷蘭最大企業淨利訂單下滑

傳美國將施壓荷蘭 限制ASML對中國大陸服務合約

荷蘭防ASML出走 擬耗資逾850億改善基礎建設

相關新聞

台積電法說會／估第2季美元營收有望逾200億美元 季增上看8%

台積電（2330）18日召開法說會公布展望，台積電預估，今年第2季美元營收有望逾200億美元，季增上看8%，若以平均值計...

台積：電價調漲衝擊營運 勝於地震

台積電昨天在法說會指出，第二季電價調漲對營運衝擊比花蓮強震還大，合計地震和電價調漲及通膨等因素，對台積電毛利率影響數約一...

AI助攻 台積估年營收增2成

台積電昨天舉行線上法說，儘管下修今年全年半導體產值預估，但台積電總裁魏哲家釋出ＡＩ伺服器和ＡＩ加速器等需求非常強勁的消息...

台灣太陽能內需市場 有望復甦

國內太陽能業者有望迎來美國市場轉單潮之餘，台灣內需市場同步報喜。隨著新內閣成員陸續到位，加上準經濟部長郭智輝熟稔太陽能產...

台積電海外生產 要客戶分擔成本

談到海外布局，台積電總裁魏哲家昨（18）日表示，美國、日本，以及歐洲皆按照進度持續推動，考量海外生產成本更高，希望客戶一...

台積電CoWoS先進封裝產能擴大委外 日月光吃補

台積電總裁魏哲家昨（18）日在線上法說會上提到，CoWoS先進封裝產能持續吃緊，產能缺口已擴大委外至專業封測代工廠，希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。