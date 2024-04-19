台積電：資本支出維持不變 280億~320億美元

台積電（2330）昨（18）日於線上法說會上宣布，今年資本支出維持原訂280億美元至320億美元不變，粉碎外傳公司將調高今年資本支出的傳聞。

此前，市場高度期待台積電調高今年資本支出，買盤積極搶進弘塑、辛耘、志聖、均華、萬潤等台積電設備供應商相關個股，隨著台積電拍板今年資本支出不變，法人關注其設備供應鏈個股後續股價走勢。

分析師指出，由於經濟前景、通膨衝擊與市場需求仍有雜音等因素干擾，台積電未上修今年資本支出，對供應鏈而言無太多驚喜。加上台積電法說會前，主要微影設備供應商艾司摩爾（ASML）釋出上季財報與本季展望不如預期的負面訊息，股價重挫，使得當前市場氛圍較偏空。

談到資本支出，黃仁昭指出，台積電每年資本支出規劃都基於未來幾年的成長預測，與產能規劃一樣，同步考量長期結構性市場需求。

黃仁昭說明，今年280億美元至320億美元的資本支出中，約70%至80%將用於先進製程技術，約10%至20%將用於特殊製程技術，其餘約10%用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。

台積電並統計，今年首季資本支出57.7億美元。庫存方面，首季庫存周轉天數為90天，較前一季增加，並預先建立3奈米產能庫存。

台積電去年多次傳出下修實際資本支出，最後實際資本支出304.5億美元，低於去年10月預期可達320億美元的低標下緣，引發市場議論。