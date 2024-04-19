2奈米超搶手 台積電預期明年量產

台積電（2330）3奈米製程在蘋果、英特爾、高通及聯發科等大客戶帶動下，需求相當強勁，台積電更看好2奈米製程需求，總裁魏哲家昨（18）日指出，2奈米新設計定案（tape out）的開案量表現比3奈米及5奈米更強，預期將在2025年量產。

台積電3奈米製程需求強勁，魏哲家指出，目前3奈米的營收占比將會維持在當前約9％的穩定水準，但以絕對金額來看，3奈米的營收數字可望比去年成長三倍。

考量3奈米製程產能強勁，台積電財務長黃仁昭表示，目前規劃將部分5奈米設備轉為支援3奈米產能。

至於2奈米製程部分，魏哲家表示，目前從客戶設計定案狀況來看，2奈米需求更勝3奈米、5奈米等先進製程，且幾乎所有AI相關公司都有與台積電合作，預期2025年將可望進入量產，屆時會是台積電非常重要的生產節點，看好未來2奈米的貢獻金額可望高於3奈米製程。

台積電指出，2奈米製程的產品組合將與3奈米相當類似，代表屆時仍以高效能運算（HPC）及智慧手機應用等終端應用為主。

根據台積電先前規劃，2奈米廠區分別落在新竹寶山Fab 20的四座12吋晶圓廠，以及高雄三個廠區Fab 22，當中又以新竹寶山的Fab 20進度最快，可望成為台積電最先量產2奈米的廠區。

據了解，台積電2奈米製程將首度導入Nanosheet結構，魏哲家指出，屆時台積電2奈米的密度、能源效率將會是半導體產業最好。不過由於2奈米生產周期較長，預期最快要到2025年第4季或2026年第1季才會開始貢獻營收。

業界指出，台積電2奈米製程首度採用Nanosheet結構，不同於先前沿用多年的鰭式場效電晶體（FinFET）製程，加上2奈米在曝光層數至少30層以上，比3奈米多不少，是2奈米生產周期比3奈米拉長關鍵。另外，初期良率不高，也是讓明顯貢獻業績時間點落在明年底原因之一。