台積電法說會／釋出二大下修訊息 車用全年成長轉衰退

台積電（2330）18日召開法說會，台積電總裁魏哲家在法說會上提到二大下修訊息，下修全球晶圓代工產業產值年成長預期以及對車用成長看法轉衰退。

分析師提問終端應用前景和三個月前差異，魏哲家說，基本看來差距不大，不過上季原本預估全年車用可以成長，但現在轉為預估衰退。

另外有分析師追問成熟製程面對競爭考驗，魏哲家說，成熟製程和客戶的合作以發展特殊製程為主，可確信在面對產業供過於求時仍可持續發展。

魏哲家在前一次1月法說會上提到台積電2024年可望健康成長，全年營收增幅將高於晶圓代工業的20%水準，將約21%至26%。

如今魏哲家在法說會上提到，預期全球晶圓代工產業產值年成長10%。按照相關說法較先前一次預期20%已下修。不過台積今年健康成長目標不變。

對於上述預測，產業界人士認為，主要會是成熟製程應用與車用需求復甦較緩慢所致。