ASML 財報失色 供應鏈家登、帆宣 布局新領域
儘管艾司摩爾 （ASML）首季財報與本季展望讓人失望，不過，相關供應鏈如極紫外光（EUV）機台相關光罩載具廠商家登（3680）、次系統模組代工廠帆宣（6196）等今年仍積極衝刺新領域，力拚今年營運優於去年。
為開拓國際市場商機，家登董事長邱銘乾日前表示，家登將在日本福岡縣久留米設廠，建置日本生產基地備援，預計今年動工，明年開出產能。
隨著家登集團國際布局擴廠與開拓航太領域，邱銘乾預期，今年集團營運成長動能絕對會再上修。
對於集團擴廠計畫，邱銘乾強調，台灣仍是營運最有效率及成本最低的區域，因此未來擴廠目標仍以台灣為主，也將陸續布局日本。
帆宣董事長高新明表示，雖然各界認為今年上半年產業景氣上半年保守，不過，帆宣首季合併營收146.15億元，年增5.2%，她並看好，2024年整體營運仍較去年成長，再寫新猷。對於大客戶宣布加碼在日本建廠，高新明說：「帆宣已經準備好了」，已覓妥日本合作夥伴，要合力搶攻訂單。
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