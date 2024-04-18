先進晶片製造設備需求下滑 ASML財報失色…示警第2季銷售

全球半導體顯影設備龍頭荷商艾司摩爾（ASML）昨（17）日公布上季財報，受先進晶片製造設備需求下滑拖累，上季獲利銳減，且新訂單和銷售均遜於市場估值，同時示警本季銷售將不如預期，即便公司重申今年營運展望不變，投資人失望賣壓湧現，導致昨日早盤股價重挫6%。

艾司摩爾是台積電（2330）最重要的先進製程所需的關鍵極紫外光（EUV）機台供應商，在台積電今天下午法說會之前，艾司摩爾釋出令人洩氣的財報與本季展望，市場更加關注台積電今天法說會釋出的景氣展望與資本支出動向。

艾司摩爾強調，2024年全年展望不變，目前在大陸業績穩健，預期下半年需求將好轉。業界預期，台積電今年資本支出變動機率不高，除了持續謹慎應對經濟前景風險，預期台積電在3奈米與5奈米等先進製程設備八成以上可共用之下，更多投資在研發與先進封裝等領域。

台積電在今年元月法說會公布，去年實際資本支出304.5億美元，低於公司去年10月釋出可達320億美元低標下緣的預測，罕見未能達標，並預期今年資本支出介於280億美元至320億美元，面臨可能失守300億美元大關，下探2020年以來低點的狀況。

台積電財務長黃仁昭當時坦言，去年資本支出低於預期，主要考量市場短期不確定性，因而持續適當地緊縮資本支出。

艾司摩爾預期，第2季銷售將低於預期，但之後需求會攀升，全年預估維持不變。

艾司摩爾執行執行長溫尼克說：「我們對2024年全年展望沒有改變，預料下半年會比上半年更強，符合業界持續從低迷復甦的趨勢」。他形容2024年是「轉型年」。

艾司摩爾預期，本季銷售介於57億歐元至62億歐元之間，低於分析師預估的65億歐元。然而，艾司摩爾財務長達森強調，業界明顯處於好轉狀況，今年將看到產業復甦，明年會更為強健。

艾司摩爾第1季訂單金額為36億歐元（38億美元），不如分析師預估的46.3億歐元，也遠不及去年第4季寫下的歷來新高91.9億歐元。

艾司摩爾最先進的EUV需求暴跌，相關機台銷售額從去年第4季的56億歐元，第1季遽降至6.56億歐元。受此影響，該公司第1季銷售季減27%、降至52.9億歐元，低於市場估計的54.7億歐元；淨利季減40%、降至12.2億歐元，不過仍優於外界估計的11.1億歐元。

值得注意的是，艾司摩爾大陸業務持穩，上季輸陸的微影設備在整體銷售占比達49%，創新高，相當於約20億歐元。荷蘭和美國實施出口管制，使艾司摩爾無法銷售先進設備給中國大陸。新規定於1月1日全面生效，除了EUV之外，性能排名第二的浸潤式深紫外光（DUV）微影設備也不得銷陸。