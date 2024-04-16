iPhone出貨劇減 跌落手機龍頭寶座 蘋概股營運沉潛

研調機構IDC最新報告指出，首季全球智慧手機出貨量年增7.8%、達2.894億支，連三季揚升，惟蘋果iPhone出貨量較去年同期驟減近10%，市占率降至17.3%，痛失龍頭寶座，三星則以市占率29.8%奪回第一。

在智慧手機市況逐步復甦下，蘋果表現失色，外界預期，大立光（3008）、玉晶光、鴻海、和碩等蘋概股上半年營運沉潛。

大立光及玉晶光為iPhone鏡頭主力供應商。面對大客戶銷售清淡，大立光董事長林恩平日前已預告，3月至5月拉貨動能差不多，去年有升級的（規格）今年沿用比較多，有同樣的規格但下放到更多的機種，今年上半年沒有太多新機種升級，主要集中在下半年。外界解讀，大立光今年上半年營運平淡，下半年拚升級商機。

鴻海集團目前仍為iPhone最大代工廠，生產據點以中國大陸為主，尤以河南省鄭州廠為重中之重，但近年在客戶蘋果要求下，鴻海集團持續在印度擴產。

iPhone組裝事業歸屬鴻海四大業務中的「消費智能產品類別」。鴻海董事長劉揚偉在先前於法說會坦言，對今年消費智能產品持平看待，但對於事業體具體看法則未多談。

IDC統計，三星首季智慧手機出貨量重返第一、達6,010萬支，市占率為20.8%；iPhone出貨量為5,010萬支，年比下滑9.6%，市占率為17.3%。相較於iPhone表現疲軟，非蘋陣營的大陸手機品牌展現強勁動能，市占第三的小米手機出貨大增逾33%，達4,080萬支，市占率為14.1%，縮小與蘋果的差距。

另一亮點是主打平價的大陸品牌「傳音」（Transsion）上季出貨量暴增85%、達2,850萬支，市占率近10%，排名攀升至第四，超越OPPO。不過，傳音品牌的手機在歐洲、北美、東北亞與台灣都看不到，主要市場在非洲、拉丁美洲與東南亞國家。

蘋果自去年9月推出iPhone 15後，因面臨華為競爭，在大陸市場買氣下滑，衝擊蘋果在全球的銷量成績。根據IDC數據，iPhone上季出貨量年減500萬支。

IDC研究總監Nabila Popal表示，雖然三星、蘋果首季出貨量都下滑，但三星整體地位顯然比過去幾季更強勁。另一方面，手機平均售價（ASP）逐步上升，反映消費者逐漸傾向選擇他們打算使用更長久的高階機種。

【記者鐘惠玲、黃雅慧／綜合報導】非蘋智慧手機首季出貨表現亮眼，大陸品牌小米更繳出出貨量年增33.8%、市占率14.1%，居全球第三、大陸第一的佳績，市占率僅落後二哥蘋果約3.2個百分點，頗有力圖彎道超車的意味。市場看好，小米手機出貨動能強勁，聯發科、敦泰、昇佳等IC設計廠與PCB廠柏承等供應鏈將跟著旺。