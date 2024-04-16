聽新聞
test
0:00 / 0:00

微星 秀新GPU伺服器

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

微星（2377）衝刺伺服器業務，昨（15）日宣布參加14至17日在美國拉斯維加斯會展中心舉辦的2024 NAB Show展覽，展示最新基於AMD處理器的GPU伺服器產品，鎖定現代媒體和娛樂產業不斷變化的創意專案需求。

微星企業平台解決方案總經理許言聞表示，隨著人工智慧不斷重塑媒體和娛樂產業，也為動畫、視覺效果、影片編輯和渲染等後製任務帶來前所未有的速度和性能。MSI的GPU平台能夠讓內容創作者以高效、快速的品質來執行每個專案。

媒體創意專案經常需要管理大量數據集並執行複雜的計算。微星G4101是一款4U 4-GPU伺服器平台，專為媒體及娛樂產業的創意專業人士而打造，配備單路AMD EPYC 9004系列處理器並支援液冷模組。

伺服器

延伸閱讀

花蓮大地震賑災專案已募得近9.5億 將開放至5/3

蔣萬安都更8箭第一案 內湖一海砂屋都更17日辦說明會

雲端四大咖攻AI 將為鴻海、廣達、緯創帶來豐沛訂單

微星3月營收月增一成 四個月高點

相關新聞

iPhone出貨劇減 跌落手機龍頭寶座 蘋概股營運沉潛

研調機構IDC最新報告指出，首季全球智慧手機出貨量年增7.8%、達2.894億支，連三季揚升，惟蘋果iPhone出貨量較...

三星密訪台積電、廣達談AI合作 可望與雲達進一步訂單結盟

三星電子共同執行長慶桂顯日前低調來台，傳拜訪台積電及廣達集團旗下雲達。消息人士透露，慶桂顯此行有兩大任務，最主要是推廣三...

三星德州廠 獲美64億美元補助

美國商務部十五日宣布，將對南韓三星電子提供六十四億美元的補助，協助三星在德州中部擴大晶片產能。

精測發聲明：未遭檢調搜索

市場昨（15）日傳出，測試介面廠精測（6510）遭檢調搜索，精測昨天晚間發出聲明否認，強調相關傳聞為有心人士於資本市場散...

誠美材連巍鐘 辭法人董事

誠美材（4960）昨（15）日公告，14日收到法人董事恆泰國際投資控股股份有限公司代表人連巍鐘辭任書，即日起辭去法人董事...

磐儀推AIoT解決方案

工業電腦廠磐儀（3594）搶攻AIoT商機，旗下磐旭智能近期在德國紐倫堡舉辦的嵌入式電子與工業電腦展中，發表最新一代人工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。