微星 秀新GPU伺服器

微星（2377）衝刺伺服器業務，昨（15）日宣布參加14至17日在美國拉斯維加斯會展中心舉辦的2024 NAB Show展覽，展示最新基於AMD處理器的GPU伺服器產品，鎖定現代媒體和娛樂產業不斷變化的創意專案需求。

微星企業平台解決方案總經理許言聞表示，隨著人工智慧不斷重塑媒體和娛樂產業，也為動畫、視覺效果、影片編輯和渲染等後製任務帶來前所未有的速度和性能。MSI的GPU平台能夠讓內容創作者以高效、快速的品質來執行每個專案。

媒體創意專案經常需要管理大量數據集並執行複雜的計算。微星G4101是一款4U 4-GPU伺服器平台，專為媒體及娛樂產業的創意專業人士而打造，配備單路AMD EPYC 9004系列處理器並支援液冷模組。