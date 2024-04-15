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電子代工六強 搶進墨西哥

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北報導

台鏈電子代工廠為避免美中貿易戰引發地緣政治風險，積極啟動產能移轉，包括廣達、鴻海、和碩、緯創、英業達與仁寶等皆已在墨西哥完成設廠；投資規模最大的鴻海（2317）近日傳為滿足輝達及CSP業者對AI伺服器產品的需求，再砸1.2億美元（約新台幣38.7億元）擴大布局，顯示出看好在地AI應用市場蘊含的潛力。

據了解，鴻海墨西哥廠區過去就一直以供應伺服器產品為主，近日傳出為滿足客戶需求，將在墨西哥中部再新設生產基地，專門從事與AI相關的產品生產，也規劃建廠開始就導入AI應用，加速產能布建效率，該廠未來有望成為旗下海外首座新世代AI工廠示範點。

此外，今年輝達在GTC大會提到的數位孿生（Digital Twin）應用，鴻海目前已導入在地新廠，並全面建立新世代的AI工廠，為擴大接單增添利器。而其他大廠如英業達、緯創等，在墨西哥的主力產線也是為支應在地伺服器需求，而且出口數量相對龐大，顯見墨西哥已成台廠最主要的伺服器出口地之一。

台鏈代工廠近年選在墨西哥設置據點，主要是看好兼具關稅優惠、距離終端客戶近、勞力較充裕等條件，一直是伺服器廠聚集地，如今規模只增無減，不僅英業達在當地擴建新廠，緯創、緯穎都在墨西哥增資擴產。緯穎近日公布3月單月合併營收月增9 %，是近12個月新高；緯穎不僅持續強化在地產能布局，也看好整體表現再創新高。

據悉，伺服器供應鏈前一波因應美國加徵中國大陸關稅，大舉從大陸遷移至台灣及墨西哥等地，隨著美中較勁升溫，以及台海情勢緊張，大廠也將原本留在台灣的部分產能移出，並拉升墨西哥伺服器產能。

AI 伺服器 墨西哥

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