台積董事改選拚開創新局 下屆侯選人名單增加女性員額

台積電（2330）昨（12）日公布下屆董事會侯選人，在新公布的三位新獨董名單中，前行政院長林全和美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席烏蘇拉‧伯恩斯（Ursula M. Burns）入列，外界解讀，新董事會增加女性董事員額，既尊重公司治理精神，並借重新董事專業帶領台積在紛亂地緣政治中續開新局。

台積電在全球半導體產業扮演重要地位，晶圓代工全球市占率超過六成，7奈米以下先進製程占比逾八成，其中，5奈米以下先進製程占比更逾九成，這麼高的比重也成為許多客戶憂心台海若發生衝突，恐嚴重衝擊全球晶片供應鏈風險，因而加速將半導體製造拉回自己國家生產。

全球地緣政治風險升高，台積電面臨客戶和許多國家政府要求分散風險、將製造轉移到該國，在現任董事長劉德音主導下順應要求啟動美、日及歐洲設廠，雖然日本進展快速，美國最近也有突破，但半導體產業好不容易建立的全球化專業分工已回不去，台積電全球化仍面臨嚴重考驗，除設廠的水、電、土地，租稅、投資及研發等獎勵也變得複雜。

台積電憑藉先進技術取得領先地位，但未來仍得持續靠台、美、日及歐洲等各國政府持續支持，才能維持領地位，從這點也不難看出台積電此次邀請與蔡英文總統關係良好的林全進入董事會，確實有其巧妙規畫。

林全學經歷豐富，也具備半導體經驗：台積電成立世界先進時，林全就被台積電創辦人張忠謀邀請出任第一任董事長；在未出任行政院長前，他也曾任由台塑集團旗下南亞科與美光合資的華亞科董事，接任行政院長後，辭去華亞科董事；華亞科後來被美光收購。

林全卸任行政院長後轉任總統府資政，並提任台灣東洋藥品及其子公司東生華製藥董事長，也擔任和碩聯合科技獨立董事，台積電董事會相信他未來也會對台積電帶來貢獻。

至於具美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席身份的烏蘇拉‧伯恩斯，未來台積電若要順利取得美國商務部更多資源，和美台日韓荷五國晶片聯防時，不會忽略台積電在半導體扮演穩定供應重要角色。