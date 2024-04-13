台積董事候選人 美國商務部副主席入列

台積電昨（十二）日公布下屆董事會改選十位董事被提名人，包括三位現任董事：台積電總裁魏哲家、榮譽副董事長曾繁城、國發會主委龔明鑫及四位現任獨立董事：彼得‧邦菲、麥克‧史賓林特、摩西‧蓋弗瑞洛夫、拉斐爾‧萊夫，爭取連任董事外，三位新的獨立董事候選人，包括行政院前院長林全、美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席烏蘇拉‧伯恩斯、琳恩‧埃爾森漢斯列入下屆董事會的董事候選人，並於六月四日股東會的董事改選中進行選舉。

昨台積股價還一度再創新高，盤中最高達八二六元，市值衝上二十一點四二兆元，雖尾盤翻黑收在八一八元，不過法人預期受惠客戶積極搶攻ＡＩ晶片新戰場，台積電仍前景可期，但新董事名單和創高股價，都讓台積下周法說會更受矚目。

昨日名單中，退出董事會的除稍早就提出將於今年股東會退出董事會的現任董事長劉德音外，台積電前法務長、現任國家表演藝術中心董事長陳國慈與台達電董事長海英俊也卸任台積電董事，台積電董事會提名委員會因而補上三位名額。

劉德音表示，台積電董事會是由來自產業界、學術界、法律界的多元背景組成，這些具世界一流業務營運經驗的專業人士分別來自台灣、歐洲和美國。身為董事會提名委員會主席，他很幸運參與如此健全的董事會並獲大家支持，確保台積電朝正確道路前進。

魏哲家表示，過去多年來，董事就其專業與豐富經驗提出建言支持公司的成長策略，不斷強化公司治理。台積電近年經歷前所未有的挑戰，隨著持續變化的產業樣貌及地緣政治，台積電依然引領技術的開發與進步，推出最先進的技術，強化我們的競爭力，讓台積電的創新和永續發展處於領先地位。

對於劉德音即將從董事會卸任，魏哲家深表祝福，並感謝劉德音傑出的領導能力，支持台積電克服挑戰並成長茁壯。

從台積電下屆董事規畫侯選人名單，原被視為進入董事會熱門人選、現任台積電資深副總兼人資長何麗梅未在名單內。倒是前行政院林全和具有美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席身分的烏蘇拉‧伯恩斯及另一位女性獨立董事候選琳恩‧埃爾森漢斯入列，凸顯台積電因應公司治理潮流增加女性董事比率，同時在地緣風險升高下，借助這三人的國際視野與熟悉美國商務部運作，協助台積未來在美國及其他海外布局。