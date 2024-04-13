地緣政治闖關 台積電新董事開新局

台積電昨（十二）日公布下屆董事會候選人名單，只有三位董事會異動，在新公布的三位新獨董名單中，前行政院林全和美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席烏蘇拉‧伯恩斯入列，看得出在高人指引下，新董事會既尊重公司治理精神增加女性董事員額，也更強化借重新董事專業帶領台積在紛亂地緣政治中續開新局。

一如台積電總裁魏哲家所言，他首先感謝董事過去就其專業與豐富經驗提出建言，支持公司的成長策略，不斷強化公司治理，但也特別點出期待未來新董事會帶領台積克服更大挑戰。

全球地緣政治風險升高，台積面臨客戶和許多國家政府要求分散風險、將製造轉移到該國，在現任董事長劉德音主導下順應要求啟動美、日及歐洲設廠，半導體產業好不容易建立的全球化專業分工已回不去，台積全球化仍面臨嚴重考驗。

台積憑藉先進技術取得領先地位，但未來仍得持續靠台、美、日及歐洲等各國政府支持，才能維持領地位，從這點也不難看出台積此次邀請與蔡英文總統關係良好的林全進入董事會，確實有其巧妙規畫。

林全學經歷豐富，是綠營核心人士，也具備半導體經驗：台積成立世界先進時，林全就被台積創辦人張忠謀邀請出任第一任董事長；在未出任行政院長前，他也曾任由台塑集團旗下南亞科與美光合資的華亞科董事，接任行政院後，辭去華亞科董事；華亞科後來被美光收購。他卸任行政院長後轉任總統府資政，並出任台灣東洋藥品及其子公司東生華製藥董事長，也擔任和碩聯合科技獨立董事，迄今都未離開產業界，台積電董事會相信他未來也會對台積電帶來貢獻。

至於具美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席身分的烏蘇拉‧伯恩斯，未來台積電若要順利取得美國商務部更多資源，和美台日韓荷五國晶片聯防時，不會忽略台積電在半導體扮演穩定供應重要角色。