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美商務部諮委會高層列獨董 台積電看重專業與對美關係

中央社／ 新竹12日電

台積電今年將全面改選董事，美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席烏蘇拉‧伯恩斯名列獨立董事候選人備受關注，熟悉內情人士表示，台積電應是看重她的專業與經驗，未來也有助於台積電進一步了解美國政策。

美中科技戰持續延燒，美國積極推動半導體製造回流，強化國家和經濟安全，烏蘇拉‧伯恩斯名列台積電獨立董事候選人名單一公布，立刻引發外界討論。

熟悉內情業者分析，烏蘇拉‧伯恩斯擔任台積電獨立董事，台積電可借重她的專業與經驗，也有助於台積電進一步了解美國政策。

台積電董事長劉德音透過新聞稿指出，台積電董事會是由來自產業界、學術界、法律界的多元背景專業人士組成，這些具有世界一流業務營運經驗的專業人士分別來自台灣、歐洲和美國。台積電總裁魏哲家也說，過去多年來，董事就其專業與豐富的經驗，提出建言支持公司的成長策略，不斷強化公司治理。

烏蘇拉‧伯恩斯是美國國家工程院院士、美國文理科學院院士和倫敦皇家工程學院院士，2009年擔任全錄（Xerox）執行長，成為首位領導財星（Fortune）500大企業的非裔女性。目前擔任美國UberTechnologies董事、美國Teneo Holdings非執行董事長、IHS Holding獨立非執行董事、美國EndeavorGroup Holdings董事及Integrum Holdings創始合夥人。

台積電新獨立董事候選人還有沙烏地阿拉伯石油公司獨立非執行董事及審計委員會主席琳恩‧埃爾森漢斯及前行政院長林全

其中，琳恩‧埃爾森漢斯曾任美國Shell Oil Products總裁及執行長，目前擔任美國Baker Hughes獨立董事及治理與企業責任委員會主席、Peter Kiewit and Sons獨立董事。

此外，前行政院院長林全學經歷俱佳，與台積電創辦人張忠謀頗有淵源，台積電成立子公司世界先進，林全還受張忠謀邀請出任世界先進董事長，此次台積電董事會改組，再度借重林全的長才。

觀察台積電董事、獨立董事候選人名單，台積電董事將減為3席，董事候選人為現任董事魏哲家、曾繁城和龔明鑫，獨立董事將自6席增為7席，女性人數也將增為2人。

台積電 林全 美國商務部

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