台積電董事名單出爐 美國商務部供應鏈諮詢副主席入列

台積電（2330）12日宣布十位董事被提名人，包括三位現任董事魏哲家、曾繁城、龔明鑫，四位現任獨立董事：彼得邦菲爵士、麥克史賓林特先生、摩西蓋弗瑞洛夫先生、拉斐爾萊夫博士。

以及三位新的獨立董事候選人：美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席烏蘇拉伯恩斯、沙烏地阿拉伯石油公司獨立非執行董事及審計委員會主席琳恩埃爾森漢斯、前行政院長林全，列入為下屆董事會之董事候選人，並於6月4 日股東常會的董事改選中進行選舉。

台積電董事長劉德音表示，台積電董事會是由來自產業界、學術界、法律界的多元背景專業人士組成，這些具有世界一流業務營運經驗的專業人士分別來自台灣、歐洲和美國。

劉德音表示，「身為主席，我非常幸運參與如此健全的董事會並獲得大家的支持，確保台積公司朝著正確的道路前進。我衷心感謝所有董事們的付出與貢獻，也相信台積公司在新一屆董事會的引領之下將持續迎向光明的未來」。

除了劉德音董事長卸任之外，陳國慈女士與海英俊亦決定卸任台積電董事，劉德音感謝陳國慈、海英俊過去多年來的傑出貢獻。

台積公司總裁魏哲家表示，「過去多年來，董事就其專業與豐富的經驗，提出建言支持公司的成長策略，不斷強化公司治理。台積電近年來經歷了前所未有的挑戰，隨著持續變化的產業樣貌及地緣政治，我們依然引領技術的開發與進步，推出最先進的技術，強化我們的競爭力，讓我們的創新和永續發展處於領先的地位。劉董事長將從董事會卸任，我們深表祝福，感謝劉董事長傑出的領導能力，支持台積公司克服挑戰並成長茁壯」。