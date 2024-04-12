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記憶體漲價市況有望回溫 設備商京鼎今年營運成長上修

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

受惠記憶體挾漲價利多與市況有望回溫，記憶體與晶圓廠設備商京鼎（3413）營運成長表現也上修，公司對法人提到隨著記憶體市況好轉而恢復資本支出與設備需求反彈，公司上修全年營收成長目標由個位數調升至低雙位數。

京鼎日前公布3月營收為11.15億元，月成長6.17%、年減少3.20%，累計營收為33.22億元，年減少2.37%。實際月營收大致符合法人預期。

京鼎2024年營運展望正向，而且從各大研調機構、國際大廠的展望來看，2025年半導體產業資本支出也有望呈現成長，京鼎有望受惠產業復甦。

營收 記憶體

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