唐鳳將與 OpenAI 等 AI 大廠開會 聚焦 AI 危害、打詐

數位部長唐鳳12日表示，面對AI浪潮，數位部有推出自己的AI測評指引，預計下周三將與Meta、Google、微軟、OpenAI等業者開會，將邀請他們來參與測評。

唐鳳表示，對於防詐問題，就是要從源頭來做，數位部所推動的電子簽章法，就是未來需要實名登錄，該法修正通過後，可確保說以後沒有辦法AI冒充成名人，或是冒充成幾千人，在國際面向上來看都是相當肯定此做法。

另外，對於打詐專法，唐鳳也說，也會與內政部與其他部會一起推動，裡面就會包括對大型廣告平台給予額外責任。另外針對AI所衍生的問題，下周三將與Meta、Google、微軟、OpenAI的業者，國人使用率超過10％的使用平台，一起來討論如何防詐，以及杜絕AI造成的網路危害，看能夠做出怎麼樣的貢獻。

數位部官員補充，該次會議主要是邀請AI大廠，參加AI評測，並與大廠溝通想像AI跟目前做的狀況，還有討論數位部與AI相關業務。會議會採線上進行，打詐也會是其中一環的討論環節。

此外，對於自身去留問題，唐鳳則重申，她的去留由長官決定，目前她尚未收到長官決定。

數位部第三屆「點子松」徵件活動開跑，本屆「點子松」主題是「WeWeFutures:2040 人機共融( Extended Intelligence )」，邀請全民一起發揮想像力和創造力，共同探索對於 2040 年人機共融新未來的想像和期待。

唐鳳指出，面對AI的快速發展，數位部在去年5月25日正式成為國際非政府組織「集體智慧計畫」（CIP）的合作夥伴，共同發起對齊大會專案，並舉辦一系列公民審議活動，探討AI應用倫理及創作心得，凝聚社會對AI發展的共識。希望點子松在這樣的基礎上，繼續全民協力共創未來。