鴻華先進 橋頭新廠動土

鴻海科技集團旗下鴻華先進首款自主研發的電動巴士 MODEL T，前年量產後相繼投入各縣市公共運輸，位於高雄橋頭科學園區的鴻華新廠昨動土，初期年產量約500輛，2028年產能加倍；另信銘工業與華立集團合資在屏南產業園區打造的台灣首座氖氣提純工廠昨也動土，氖氣是晶片製程雷射氣體關鍵原料，可降低地緣政治風險並強化供應鏈韌性，對半導體發展具指標意義。

高雄市長陳其邁昨參加鴻華新廠動土，感謝鴻海看好高雄，去年電池中心動土、研發中心啟用，現在是電巴組裝廠動工，希望打造台灣最完整的電巴生態系；市府會配合營造電巴所需的智慧交通應用服務、相關軟體和平台研發，加深City GPT平台的建構，也應用生成式AI提供加值的城市治理。

鴻華先進總經理李秉諺說，公司首款電巴MODEL T從高雄出發，約10個縣市有MODEL T身影，東南亞及美洲相關專案也洽談中，新廠是鴻海在台灣建立AI工廠非常重要的一步。

信銘工業回應半導體先進製程對核心氣體的需求不斷擴廠，是半導體產業鏈重要核心氣體供應商，去年已至日本熊本縣設立辦公室；合作夥伴華立集團則引進複合材料、工業塑膠、印刷電路板、半導體等產業材料與設備，也是台灣代表性供應廠商，雙方合資的氖氣提純新廠昨動工。

屏東縣長周春米說，烏俄戰事造成特殊氣體價格飆漲，為降低地緣政治風險並強化供應鏈韌性，國內中鋼等企業相繼投入氣體供應鏈，縮短運輸時間、成本及減少碳排，也創造供應商、客戶及公司三贏局面；全台首座氖氣提純工廠落腳屏東，對國內半導體產業發展具指標意義。