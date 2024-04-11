用AI算最適減碳方案 群創拚2030年減排25%溫室氣體

面板廠群創光電今天表示，將攜手群創教育基金會於4月24日至26日，前進Touch Taiwan 2024智慧顯示展，共同參展「淨零碳排、主題專區」，打造「低碳樂活館」。

群創承諾2030年溫室氣體排放量較2020年減少25%、大中華廠區再生能源使用占比達20%（RE20）與辦公室（RE100）等目標。不僅從工廠製程端開始改善減碳，在產品設計方面，開發產品碳足跡智慧管理系統，自動串連設計與生產數據並進行碳熱點分析以找出減碳機會，運用人工智慧（AI）模型計算，推薦出最適的減碳方案和減碳路徑規劃。

群創也持續評估與擴大再生能源裝置設置及採購再生能源，預計今年會完成路竹廠區沼氣發電裝置，提高再生能源使用量。

群創發布新聞稿說明，群創在Touch Taiwan 2024展將秀出3大主題，包括低碳管理中心、永續人才會所、碳行者收藏室，展現群創致力於推動「永續生活文化」決心，更將永續理念融入每一個人的心中。

群創永續長彭峻豪表示，群創深知企業對於永續發展的責任，除訂定淨零減碳目標，還積極推動企業文化的轉變，今年也將推出永續系列全方位的學程，從問卷調查結果分析，安排相應課程，讓公司員工了解到永續的重要性，將永續理念融入到企業的DNA中。