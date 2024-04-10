Arm 推出新一代 Ethos-U NPU 搶占物聯網市場

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
Arm台灣總裁曾志光。記者鐘惠玲/攝影
Arm台灣總裁曾志光。記者鐘惠玲/攝影

搶攻物聯網市場，矽智財(IP)大廠安謀(Arm)推出新一代 Ethos-U NPU 及全新物聯網參考設計平台，以加速推進邊緣 AI 發展進程。

Arm推出 Ethos-U85 NPU，強調是其迄今效能最高且效率最佳的 Ethos NPU 產品。與上一代產品相比，Ethos-U85 效能提升四倍，功耗效率提高 20%。隨著微處理器被部署到如工業機器視覺、穿戴式裝置和消費性機器人等更多高效能的物聯網系統中，Ethos-U85 專為與 Armv9 Cortex-A CPU 相結合而設計，以加速處理機器學習 （ML）任務，並為更廣泛的、更高效能的裝置，提供高效率的邊緣推理能力。

Arm 資深副總裁暨物聯網事業部總經理 Paul Williamson 表示，隨著邊緣AI的部署規模持續擴大，IC 設計業者必須應對日趨複雜的系統和軟體、不斷激增的 AI 效能需求，以及加速產品上市進程的壓力。同時，軟體開發人員需要更加一致、簡化的開發體驗，並能更輕鬆地與新型的 AI 框架及函式庫整合。此次 Arm 推出的新技術，可滿足加速邊緣 AI 部署不斷成長的要求。

Arm Ethos NPU 系列產品已有超過 20 家授權合作夥伴，其中Alif Semiconductor 與英飛凌是Ethos-U85 NPU 的早期採用者。

AI Arm 物聯網

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