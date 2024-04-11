南亞科財報好轉 首季每股虧0.39元

南亞科（2408）昨（10）日公布首季財報，在DRAM市場價量齊揚帶動下，毛利率大幅改善至負2.9%，較前一季提升10.7個百分點，也比去年同期增加5.7個百分點；虧損更較前一季收斂約五成、降至12.09億元，每股淨損0.39元，惟仍是連續六季繳出赤字成績單。

南亞科表示，今年首季DRAM平均售價季增高個位數百分比（7%至9%），銷售量季增低個位數百分比（1%至3%）。全年資本支出方面，維持先前董事會通過的260億元內。

南亞科總經理李培瑛說明，今年首季資本支出約29億元，全年應會達到260億元，不過這是計畫性，之後仍可調整，其中五成將投入製造生產設備。

李培瑛說，當前的設備還是在現有的廠房，惟必須把部分20奈米製程轉到公司開發出來的第二個世代技術，屆時會更有競爭力。

談到電價上漲議題，李培瑛強調，對南亞科營運沒有很重大的影響，而電價讓成本增加，截至目前為止，都還在公司的可控範圍內，南亞科會盡量改善整體成本，進而彌補電價調漲的部份。

至於403大地震的影響，李培瑛說，地震當天所有員工及場內合作廠商均安，僅部分設備當機、晶圓毀損，經過全面性安全檢查，已恢復正常生產。