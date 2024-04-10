華碩3月營收月、年雙增 法人看好後市營運表現
華碩（2357）3月營收月增40.8%、年增0.9%，符合市場預期，且在AI需求，帶動軟硬體營收下，法人機構預估，後市營運將進入強勁成長期，看好未來業績表現。
分析師表示，因華碩是生成式AI軟硬體垂直與水平整合的全方面廠商，未來有機會受惠全球生成式AI市場龐大的商機與機會，又將有望受惠生成式AI軟硬體包括AI伺服器、GPU CloudService、生成式AI大型語言模型、AI PC等營收上升，帶來毛利率與獲利率上升的效益，將帶動今、明年營運皆向上成長的表現。
目前市場看好華碩今年營收5,662億元，年成長17.4%，毛利率16.43%，歸屬母公司淨利260億元，年成長63.2%，每股獲利（EPS）35元，並預估2025年營收6,222億元，年成長9.9%，毛利率16.9%，歸屬母公司淨利309.8億元，年成長19.1%，EPS上看41.7元。
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