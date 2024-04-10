華碩3月營收月、年雙增 法人看好後市營運表現

台積電歷經花蓮大地震，展現其機台復原能力，台積電總裁魏哲家並在連假中趕赴日本熊本，接待造訪的日本首相岸田文雄，8日再宣告將在美國亞利桑那州廠，興建蓋第三座晶圓廠，雖然台積電獲得美國政府補助，已是眾所周知之事，但根據聯合報數位版調查，台積電近期開始裝設亞利桑那州第一座晶圓廠，並沒有加快腳步跡象。台積電怎麼還將美國廠的投資金額上修投資金額至650億美元，難道沒在興建第一廠學到教訓，還是其背後隱藏不為人知的商業操作？

2024-04-10 10:00