觀察站／蘋果輝達力挺 台積在美擴廠關鍵

台積電美國建廠遭遇諸多阻力下，昨天在獲得美國商務部宣布巨額補助及貸款協助下，態度一八○度大轉變，宣布啟動在美國亞利桑那州興建第三座晶圓廠投資案，總投資金額將上修逾六五○億美元，關鍵轉折除了直接補助款超乎預期，台積電在美國主要大客戶包括蘋果、輝達及超微要求台積電分散風險的考量，成為主要關鍵。

台積電將於十八日舉行法說會，由於已進入法說會前緘默期，強調針對相關規畫將於法說會再做詳細說明。不過，台積電供應鏈分析，台積電願意加碼投資美國，除了台積電主要客戶決定在訂單給予強大支持，加上美方在直接補助或間接協助取得貸款，先進製程設廠投資也給予投資抵減等強大拉力，才是說服台積電將美國列為台積電先進製程僅次於台灣另一生產重鎮的原因。

由於人工智慧（ＡＩ）蓬勃發展，應用面已是百花齊放，從雲端伺服器向邊緣運算擴大，各項ＡＩ晶片和高效能運算（ＨＰＣ），甚至行動裝置如智慧手機、個人電腦都會導入ＡＩ應用，而台積電是這些ＡＩ晶片所需先進製程首選廠商，近期大量開發案湧進台積電，台積電因而加速在新竹寶山、高雄興建二奈米生產基地，高雄也決定增建第三座二奈米晶圓廠。

當幾乎逾九成以上ＡＩ晶片全要依賴台積電製造生產，很多客戶還是擔心台海的地緣政治風險一旦升溫，對其晶片來源衝擊甚深，因此要求台積電分散風險，將一部分產能分散到國外生產。台積電董事長劉德音表示當初台積電赴海外設廠，即考量客戶需求，以及人才、供應鏈和成本三項投資要素，其中政府補助可抵銷成本比台灣高的不利因素，這也是先前台積電在亞利桑那州廠遭遇困難及美國補助款遲遲無下文後，將二廠量產時程延後至二○二七年或二○二八年的主要關鍵。

隨著台積電決定在二○二九年考量啟動在亞利桑那州廠興建第三廠晶圓廠，而且還宣布將導入二奈米或比二奈米更先進的製程，台積電主要客戶蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳和超微執行長蘇姿丰同聲力挺，並盛讚美國商務部長雷蒙多做了睿智抉擇，並給予台積電新投資支持，即可看出台積電是在這些重量級客戶和美國強大財政支持，才決定加碼。

台積電營收中，北美客戶占比即高達百分之六十五，尤其台灣才經歷花蓮大地震，這些大客戶當然樂見台積電能將一部分先進產能移到美國生產，且依台積電此規畫，未來也勢必會再興建後段封測廠，帶動相關供應鏈前往投資布局也會加大。