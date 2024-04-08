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日月光、安謀、益華電腦 共同支持聯發科智在家鄉數位社會創新競賽

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

聯發科（2454）發起的「智在家鄉」數位社會創新競賽，於今年邁入第七屆，本屆首度邀集半導體生態系夥伴日月光（3711）、安謀（Arm）、益華電腦（Cadence）等共同參與。聯發科董事長蔡明介表示，經過這幾年的努力，智在家鄉已成為極具能量的社會創新平台。今年將這個平台分享出來，邀請生態系夥伴並肩同行，集結半導體上下游的力量與智慧，厚植社會創新能量，一起為家鄉做一件事。

在過去六年，智在家鄉收到超過2,000個來自台灣各地的團隊，為台灣近九成的鄉鎮市區提出透過科技改善家鄉的提案，其中有120多個團隊獲得獎項與輔導，並有不少團隊在賽後積極投入落地創業。聯發科期待今年結合半導體上下游供應鏈夥伴在不同領域的專長，提供參賽團隊更多幫助，並提升作品可見度，進一步放大智在家鄉的支持效益。

蔡明介強調，社會創新沒有最後一哩路，而是一條永續前進的道路。非常感謝企業夥伴們共襄盛舉，團結力量大，一起群策群力，為社會帶來共好共榮。

支持本屆賽事的各企業不但指派代表參與評比作業，也將共同組成強大的業師群，透過工作坊提供入圍團隊諮詢與輔導資源。此外合作企業也將設置企業指定獎項，獎勵指定議題優秀作品，得獎團隊可獲得企業贊助獎金，未來也有機會朝向更多元的合作模式發展，為落地實踐或創業帶來更多的動能。

本屆智在家鄉競賽將於3月29日開放徵件，5月24日截止徵件。入圍的20組團隊將獲得最高10萬元的研發補助金，並藉由聯發科及參加夥伴高階主管與學者導師的專屬輔導下，讓提案可行性更臻優化。決賽則將選出首獎一組，獎金為新台幣100萬元、優等獎三組獎金各20萬元，另有機會獲得合作夥伴提供的企業獎。

半導體 聯發科

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