不只黃仁勳、蘇姿丰！台北國際電腦展再邀「科技巨擘」開講

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰都將在6月搭乘專機來台參加台北國際電腦展，主辦單位8日宣布，為呼應主軸「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」，今年大會論壇也分上、下午舉辦，上午場邀請出席嘉賓，包括「NVIDIA、Google、Synopsys、AWS」等大廠高管，下午場則邀請「Micron、Arm、Seagate、Ampere、PHISON」等五家科技巨擘現身開講。

據悉，台北國際電腦展Computex是全球領先的AIoT和新創產業展覽，今年將於6月4日至6月7日在南港展覽館1館及2館辦理。現場也會邀請國際AI專家深入探討AI應用布局與關鍵硬體創新兩大核心面向，Forum活動將於6月5日於南港展覽館2館7樓星光會議室登場，歡迎全球業者立即上網報名，並且現場也將以「Let's Talk Generative AI（生成式AI新賽局）」為主題，進行深入探討。

上午場探討AI應用布局前沿 洞察創新機會與潛力商機

COMPUTEX Forum 上午場將於6月5日上午10點拉開序幕，邀請到 NVIDIA、Google、Synopsys、AWS 等大廠進行專題演講，聚焦AI應用的布局前沿，探討運算晶片、雲端服務、智慧商機、智慧視覺、空間運算、Deepfake等前瞻趨勢發展，以及應用產業技術革新，剖析2024生成式AI應用如何在創新與商機上發揮最大可能性。

下午場聚焦AI關鍵硬體創新 帶動產業到消費全新發展

下午場將於當日下午2點展開，邀請 Micron、Arm、Seagate、Ampere、PHISON 五家科技巨擘分享 AI 技術的關鍵硬體創新。隨著生成式AI技術的不斷演進，從前端運算到終端生成，皆需要龐大的算力需求硬體來協助，也是AI發展最關鍵的助力。本場次聚焦如何為AI技術提供更高效、更強大的硬體支援，帶動從產業到消費的全新發展可能性。

此外，超微（AMD）執行長蘇姿丰、也被外界封為「蘇媽」的她，屆時也將擔任開幕主題演講嘉賓，帶來一系列精彩演說，而其他同樣獲邀嘉賓，包括高通總裁艾蒙（Cristiano Amon）、英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）、聯發科（2454）執行長蔡力行、恩智浦技術長 Lars Reger、美超微（Supermicro）總裁梁見後，以及儲能大廠台達研究院長闕志克，也都將現身開講。