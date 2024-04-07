岸田訪熊本廠 盼助經濟轉型

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日本首相岸田文雄昨首次前往台積電熊本廠參訪，除了跟台積電總裁魏哲家交換意見，也對台灣四月三日發生的花蓮地震表達慰問之意。日本政府將半導體定位於經濟安全保障的重要物資，岸田也有意透過這次的視察，強調政府支援日本國內供應鏈的立場。

外媒報導，岸田在參訪過程中，首先對花蓮強震表達慰問，「日本是台灣重要的朋友，台灣遇到困難時，我們希望即刻提供台灣需要的支援」。

談到台積電熊本廠，岸田說，這對日本整體產業產生很大的外溢效應，「不只是半導體產業，對電動汽車等廣泛產業來說，都是重要的計畫。」先進的半導體製造，將會為日本帶來正面連鎖反應。

岸田也指出，日本經濟正在轉型，為了邁向下一階段成長型經濟，日本也需要有更多像台積電熊本廠這樣的投資項目，為當地經濟帶來活力。

與岸田文雄的會談中，魏哲家也首度對外說明台積電如何因應此次花蓮地震，他表示，「基於台積過去累積的經驗與緊急應變能力，以及在同仁與供應商夥伴的努力下，目前台積在台灣晶圓廠之設備都已大致復原」。

針對日本熊本廠魏哲家也說明，「日本是全球半導體生態系統中重要的一環，台積是日本半導體產業長久以來密切的合作夥伴。JASM可視為台積和日本各界包括日本政府合作精神的里程碑。」

在與熊本縣地方企業的會談當中，魏哲家提及：「JASM第一座晶圓廠預計在二○三○年達到在地採購率百分之六十，第二座晶圓廠也將落址熊本縣菊陽町。期許JASM能繼續為熊本帶來更多正向影響，並期待與當地建立更強大的合作關係。」

台積電在日本的首座工廠於今年二月二十四日開幕，經濟產業大臣齋藤健表示，日本政府已拍板補助七三二○億日圓興建二廠。開幕當天，岸田因另有行程，改以視訊致詞，而在開幕日之後，岸田與台積電董事長劉德音在首相官邸會面，劉德音告訴岸田，台積電會與日本政府一起在九州建構起半導體供應鏈。

台積電在日本興建的第一座工廠已於今年二月開幕，目前正在規畫第二座工廠，預計今年底動工，二○二七年開始生產六奈米晶片。當地媒體也報導，台積電熊本廠開幕之後，不僅帶動當地產業發展，也刺激熊本當地的生活消費。