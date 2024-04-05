台積電403地震後迅速復原 專家揭「這原因」讓台廠堪比鑽石

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台灣東部3日清晨發生規模7.2的強震，造成各地災情頻傳，而目前正值AI晶片供不應求之際，晶圓代工龍頭台積電（2330）為避免外界擔憂，在極短時間內將設備逐步復原，令各界刮目相看。而彭博專欄作家Tim C也發文指出，台灣位處板塊交界處，但也許正是因為這種險惡的背景，培養台廠具有令人難以置信的「彈性」和「適應性」。

Tim C表示，世界上最重要的兩家公司鴻海（2317）及台積電，都是在這塊土地上誕生，並且其業務的核心都仍然留在台灣。這兩家大廠對市場而言是不可替代的，外界認為其似乎容易受到各種風險的影響，不過越是險惡的環境，卻是邁向成功的關鍵，這就是所謂的「壓力造就鑽石」。

台積電在403大地震發生的當晚，即迅速的發布聲明，向市場供應鏈「報平安」，並且在地震發生過後的10小時之內，就已經廠內的所有設備復原率，恢復達70%以上。Tim C指出，這種恢復速度非常驚人，而這也是造就「台積電、鴻海、和碩、聯發科、巨大、寶成」等重要國際級企業，能在臺灣成功發跡、逐步壯大的關鍵。