台積電403地震後迅速復原 專家揭「這原因」讓台廠堪比鑽石
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台灣東部3日清晨發生規模7.2的強震，造成各地災情頻傳，而目前正值AI晶片供不應求之際，晶圓代工龍頭台積電（2330）為避免外界擔憂，在極短時間內將設備逐步復原，令各界刮目相看。而彭博專欄作家Tim C也發文指出，台灣位處板塊交界處，但也許正是因為這種險惡的背景，培養台廠具有令人難以置信的「彈性」和「適應性」。
Tim C表示，世界上最重要的兩家公司鴻海（2317）及台積電，都是在這塊土地上誕生，並且其業務的核心都仍然留在台灣。這兩家大廠對市場而言是不可替代的，外界認為其似乎容易受到各種風險的影響，不過越是險惡的環境，卻是邁向成功的關鍵，這就是所謂的「壓力造就鑽石」。
台積電在403大地震發生的當晚，即迅速的發布聲明，向市場供應鏈「報平安」，並且在地震發生過後的10小時之內，就已經廠內的所有設備復原率，恢復達70%以上。Tim C指出，這種恢復速度非常驚人，而這也是造就「台積電、鴻海、和碩、聯發科、巨大、寶成」等重要國際級企業，能在臺灣成功發跡、逐步壯大的關鍵。
Tim C喊話「臺灣是世界應該珍惜和保護的一顆珍貴的寶石」。而Anchor Taiwan創辦人邱懷萱5日除發文按讚Tim C的觀點，也透露，自己觀察市場及周圍狀況，目前為止一切都很好，雖然各地有人員傷亡，但已持續推進救援及重建進度，她除感謝403地震後，來自世界各地的所有溫暖資訊，也再次感謝台灣全體國民在第一時間挺身支持，期許大家一起向前和向上邁進。
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