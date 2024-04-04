世界先進：今日中午約80%受影響機台已經恢復正常

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

各界關注4月3日地震對半導體產業影響，世界先進（5347）4日說明，地震影響狀況更新，至4/4中午為止，約80%受影響的機台已經恢復正常，並將逐步恢復生產作業。

世界先進指出，公司已於地震發生的第一時間通知受影響的客戶，與其保持密切聯繫，並個別溝通細部資訊。

關於4月3日7：58分發生於花蓮縣的芮氏規模7.2地震及其餘震，世界先進指出，公司依據緊急應變程序即時疏散公司員工，人員於確認環境安全無虞後返回工作崗位，無人員受傷，也無嚴重廠房結構受損，部分生產中的晶圓受到影響。

世界先進指出，至4/4中午為止，約80%受影響的機台已經恢復正常，並將逐步恢復生產作業。