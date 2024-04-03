0403花蓮強震！中科園區測得4級 台積電等大廠回報營運正常
花蓮大地震，台中市及中科各園區測得震度4級，中科管理局說，目前包括台積電（2330）、華邦（2344）、友達（2409）、台灣美光等大廠回報，營運一切正常。
中科管理局表示，根據規定，地震震度5級以上，將啓動園區巡廠等巡查作業，今天包括台中、后里、南投中興新村、彰化二林、雲林虎尾等園區，地震震度均為4級，經聯繫各家廠商回報，目前營運一切正常。
至於電力部分，台電台中區處則回報，早上7點58分發生有感地震，台中區處配電調度控制系統(DDCS)顯示有部分地區的線路因保護開關跳脫停電。
台中區處調度中心台電人員緊急處理跳脫的饋線，陸續確認並為民眾送電。目前了解，曾停電1萬4,833戶，至8點45分僅剩1,919停電戶，並陸續復電中。
台電初步了解，停電原因皆為地震造成保護動作啟動，台電將儘快為民眾復電。
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