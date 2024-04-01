擴大版圖！中嘉搶進台北市萬華區 強打光纖網路

中嘉寬頻宣布，服務版圖再擴大，1日於台北市萬華區正式開台營運，推出限時開台慶，為萬華區里民打造的區域限定、下殺破盤價、超值資費方案：針對想為家中喜歡看電視的長輩申辦數位有線電視的子女，提供數位有線電視年繳優惠，平均每月只要199元、月月現省近300元，保證續訂不漲價；現在跳槽申辦300M以上光纖到府搭數位有線電視方案，還享最高再折3,600元加碼跳槽優惠，加上原本的月租費折扣，最高直接現省18,000元。

中嘉表示，萬華區內傳統老城記憶與新世代潮流交織、擁有豐富文化底蘊，但家用寬頻服務卻長期被少數有線電視業者獨佔，因此，當中嘉寬頻初期進入萬華區鋪設全新光纖線路時，就已吸引許多當地居民關注、主動詢問。

中嘉表示，歡慶全新萬華區開台，中嘉寬頻限時推出區域限定優惠，首波先開放5里居民申裝。因應家中長輩多以電視為日常主要收視管道，特別提供數位有線電視年繳優惠，月月現省近300元、平均只要月付199元，單辦數位有線電視服務並以年繳繳費，即享買一年送一年優惠、平均每月只要199元，直接現省6,984元，147台超高畫質熱門頻道隨你看。

針對同時有光纖上網及看電視需求的消費者，中嘉指出，提供兩種方案選擇，300M以上光纖到府搭配數位有線電視，月付499元起，跳槽申辦現省最高18,000，於中嘉寬頻全通路申辦1G/600M/300M光纖到府方案，可月月折600元優惠，約是別家一半的價格，可體驗到高規格、高品質的光纖到府服務；憑別家寬頻/有線電視帳單(不限業者)申辦，月租費還可再折最高3,600元，月租費折扣再加上跳槽優惠，直接省下最高18,000元，此外，1G光纖到府指定方案，智慧家電零元帶回家，申辦1G/150M光纖到府搭配數位有線電視指定方案，除可享Wi-Fi 6傳輸規格的高速寬頻上網體驗及147台超高畫質頻道隨你看，還可任選65/55吋QLED連網大電視、Switch遊戲機、家電智慧升級包等商品零元帶回家；每月月租費加100元，上傳再升級至1G/500M，飆網無負擔。