國科會核准構光及啄木科技進駐竹科 合計投資1.11億元

國科會今日舉行科學園區審議會會議，會中通過美商構光科技股份有限公司台灣分公司及啄木科技股份有限公司等2案，共計核准投資新台幣1.11億元。另備查2件申請分公司入區案、1件鏵友益科技股份有限公司設立竹科研發中心案、2件廢止投資計畫案及3件增資案，合計增資6.5億元。

其中獲准進駐竹科的美商構光科技申請投資金額0.96億元，主要產品為光交換網路系統(DOVINSY)。

構光科技以自主研發之光交換技術，利用光學獨特之低能耗、低訊號延遲特性，結合SDN智慧控制的全光交換資料中心網路系統(DOVINSY)，突破傳統電交換系統的限制，透過同時進行主動與反應式的控制光道，實現超低能耗、超低延遲、以及極大頻寬且高擴充性等絕對優勢，達到省電、高效能的優點，為要求低延遲及高傳輸頻寬的AI資料中心提供絕佳的網路解決方案，從底層的網路設備供應商、系統整合商，至使用者端的私人企業以及公共雲端服務供應商，都存在潛在客戶與市場機會。

國科會表示，本案產品對於整體光網路技術提升有助益，未來可用於建立結合人工智慧的高速運算中心及先進通訊網路。另由於本案產品為台灣自製，可提高系統安全性，對國家經濟與國防安全等資訊保密有所保障，亦可打破國外大廠之技術壟斷。此案技術符合未來國家發展所需之項目，可招募本土優秀人才，並與學校研究人員建立合作可能性，對於我國整體人才培訓與產業與技術新創皆有幫助。

另外，啄木科技股申請進駐竹科投資金額0.15億元，主要產品為Woodpecker XVR次世代資安可視性解決方案及相關資安託管服務。

啄木科技為台灣新銳資安研發公司，專精於資訊安全、分散式系統與機器學習領域，所提供產品可匯集多種資料源，經過獨家多層次關聯模型分析，一體性地提供資產合規監控、跨源威脅獵捕、證據與調查等資安維運中心(SOC)所需的核心功能及服務，有助企業精準控管資安風險，相關解決方案現已於科技業、製造業、傳產等不同領域實際應用。

本案公司自有資安及AI研發團隊，自主開發機器學習技術提供多面向的威脅偵測與回應，可取得更全面、精準且具整體性的資安態勢可視性，藉以強化對資安威脅的獵捕能力，此次進駐科學園區，將可進一步厚植我國於先進資安防護技術上的研發能量。