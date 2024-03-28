中光電首座綠建築 竹南廠獲LEED黃金級認證

中光電（5371）積極實踐永續轉型，位於竹南科學園區的竹南廠首度榮獲美國綠色建築協會（U.S. Green Building Council, USGBC）能源與環境先導設計認證v 4.1版本的既有建築營運與維護項目（Leadership in Energy and Environmental Design v4.1 Operations and Maintenance, LEED v4.1 O+M）黃金級認證，成為集團首座綠建築，更是未來其他廠區及子公司打造綠建築之最佳典範。

中強光電竹南廠建築大樓啟用已超過20年，藉由各項低碳轉型策略積極落實，以新穎的綠建築專案焕發新生，成為環境友善的辦公場所。它不僅是一個生產基地，更是員工心靈栖息的地方，從員工餐廳、健身房、階梯教室到綠屋頂花園，無不展現企業對員工福祉的承諾。中強光電秉持綠色永續理念，自主導入ISO 50001能源管理系統及ISO14064-1溫室氣體盤查，透過鑑別能耗及管理改善機制，提升能源管理效率及降低碳排放量，自2015年起共累積131項節能方案數，包含：安裝磁懸浮冰機、變頻馬達及水汞、變頻空壓機、產線節能設備、LED照明設備，並於2023年完成多座太陽能發電自用系統建置等，竹南廠區2023年碳排放量(scope 1+2) 較2021年(基準年) 絕對減量23%，更以綠色採購、降低廢棄物產出及室內空氣品質管理措施，減少營運活動帶來的環境衝擊。

為達成「2050淨零」目標，中強光電明確規劃淨零路徑，持續提升再生能源使用率、改善能源使用效率、落實節能措施及發展低碳產品，並以自身影響力攜手供應商共創永續供應鏈生態圈，以穩固的綠色實力因應氣候變遷帶來的挑戰，強化組織氣候韌性，最終達成零碳願景。公司將持續秉持「科技扎根，永續經營」的使命，持續全球化布局，並發揮創新力和影響力，厚植創新發展永續經營的實力。