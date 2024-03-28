搭載輝達GB200晶片裝置代工訂單湧入 廣達迎最強AI伺服器大單

輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200問世後，業界瘋搶，相關AI伺服器代工單也要來了，廣達率先報喜，奪下Google、亞馬遜AWS、Meta等三大雲端服務供應商（CSP）GB200伺服器代工大單，最快7、8月進入測試，9月準備量產，由於單價高達二、三百萬美元，廣達下半年業績將大進補。

廣達向來不評論單一客戶與訂單動態。據了解，廣達除掌握Google、亞馬遜AWS及Meta的GB200伺服器代工大單，採整機櫃型態出貨，也拿下微軟的B200伺服器訂單，等於一口氣囊括四大美系雲端服務供應商的最新輝達AI伺服器訂單。

廣達AI伺服器出貨喊衝 圖／經濟日報提供

美系外資預估，輝達GB200機櫃系統平均售價（ASP）為200萬至300萬美元（約新台幣6,400萬元至9,600萬元），造價驚人，隨著後續陸續出貨，將帶動廣達下半年伺服器營收規模明顯擴增。

廣達看好，隨著供應鏈缺料緩解，最快5、6月AI伺服器出貨將轉強，下半年可望進入爆發期，今年AI伺服器營收年增雙位數百分比。法人預估，廣達今年整體伺服器營收可望大增六成。

據悉，此次廣達拿下三大美系雲端服務供應商（CSP）的輝達GB200伺服器代工大單，以Google進度最快，最快7、8月進入測試端，9月準備量產，後續包括亞馬遜AWS、Meta也將接棒，為廣達下半年AI伺服器出貨加足馬力。法人看好，隨著美國雲端供應服務商（CSP）相繼擴大資本支出，客戶需求暢旺，廣達今年雲端事業營收占比將衝破四成，有望超越筆電，成為廣達最大產品線。

廣達布局伺服器代工領域超過20年，設計與量產能力均優於其他廠商，2016年更開始著手研發AI伺服器。挾豐富的代工經驗與豐沛的研發能量，廣達一直都是美系雲端服務供應商最有力的代工夥伴之一。

由於輝達B200晶片功耗高達1,000至1,200瓦，GB200將兩顆B200與Grace CPU晶片封裝，效能強大，將首度採用水冷散熱，可望帶動水冷散熱成為資料中心散熱主流。

廣達近來透過旗下雲達科技開發液體冷卻技術，水冷技術大躍進，並攜手新加坡電信及技術合作夥伴，在新加坡布建永續資料中心，協助星國政府加速推動AI技術發展。伴隨強大的水冷技術，也成為廣達拿下大廠GB200訂單的一大優勢。

另外，廣達今年8、9月將開始出貨輝達H100系列的高階AI伺服器，廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令先前也表示，看好雲端服務供應商客戶對HGX架構的高階AI伺服器需求，今年將持續有強勁的成長動能。