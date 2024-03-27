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黃仁勳、蘇姿丰為首！美台「科技八仙」6月3日專機渡海顯神通

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黃仁勳、蘇姿丰為首！美台「科技八仙」6月3日專機渡海顯神通

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
輝達創辦人黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳超微（AMD）創辦人蘇姿丰傳將在6月搭乘專機來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），而有「蘇媽」之稱的蘇姿丰屆時將擔任開幕主題演講嘉賓，帶來一系列精彩演說，而其他同樣獲邀嘉賓，包括高通總裁艾蒙（Cristiano Amon）、英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）、聯發科（2454）執行長蔡力行、恩智浦技術長Lars Reger、美超微（Supermicro） 總裁梁見後，以及儲能大廠台達研究院長闕志克，也都將現身開講。

2024年台北電腦展將於今年6月5日正式登場，而黃仁勳自去年參展後，憑藉推出的多項AI超級晶片，在全球捲起一陣AI狂潮，而今年據外貿協會表示，尚無規劃邀請其擔任講者，不過日前受邀參加輝達年度大會的鴻海（2317）董事長劉揚偉則透露，AI教父黃仁勳屆時還是會來台，並親自揭曉旗下最新攜手鴻海推動的一系列合作，吸引外界關注。

AI正在掀起一場革命，迅速地重塑運算與科技產業的各個層面。對此，外界猜測美台八仙齊聚，除了再次按讚AI之外，也將竭力替公司及自家產品爭取曝光。而台北市電腦公會也公布以上科技界大咖們將帶來的演講主題，其中，超微董事長暨執行長蘇姿丰，將探討AMD如何攜手合作夥伴在資料中心、邊緣及終端使用者設備突破AI與高效能運算領域的極限。

至於高通總裁暨執行長Cristiano Amon，則將強調PC產業正處於AI革命的關鍵時刻。隨著裝置上生成式AI和新一代運算即將徹底改變生產力和創造力的未來，搭載Snapdragon® X Elite平台的先進AI PC將為PC樹立新標竿，並加速全新智慧體驗的到來。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）則將闡述旗下AI解決方案如何在資料中心、雲端、PC，以及全球的網路和邊緣應用中開啟新的可能，並展示英特爾下一代資料中心和客戶端運算產品，將AI融入到開放式生態系當中，讓創新技術得以普及，實現AI無所不在。

聯發科技副董事長暨執行長蔡力行，則將探討最新的晶片技術發展和網路連結標準如何使AI人工智慧無所不在。現今的AI運算已為我們帶來更加個人化且直覺的體驗，而生成式AI更將持續打造未來智慧移動、交通運輸、智慧家居、企業及工業等各領域的創新樣貌。

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 （Supermicro） 創辦人、總裁暨執行長梁見後則將介紹，旗下最新的人工智慧及領先的綠色運算技術系統，使客戶能建構應用優化的 IT 解決方案來管理任何基礎設施。

恩智浦技術長Lars Reger將分享如何透過堅實的技術框架，加速人工智慧和機器學習的進步，開創一個可預測且自動化的世界。而台達研究院院長闕志克也將分享台達如何應用AI開發新型工業和樓宇自動化等產業應用，以先進分析及綜合能力，滿足實用且經濟高效之追求。

超微總裁蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影
超微總裁蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影
美超微總裁梁見後。圖／美超微提供
美超微總裁梁見後。圖／美超微提供
鴻海董事長劉揚偉。記者吳康瑋／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者吳康瑋／攝影

AI 劉揚偉 英特爾 蔡力行 蘇姿丰 超微 輝達 黃仁勳

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