大摩：電價漲 對台積毛利率影響不大

電價四月調漲，摩根士丹利（大摩）在最新的「半導體產業」報告中估算，對台灣晶圓代工廠電費將增加百分之十五至廿五，不過，預期電費成本增加對台積電、聯電的毛利率影響較小，仍給予「優於大盤」評等；但對世界、力積電影響可能更大，因此給予「劣於大盤」評級。

大摩科技產業分析師吳昱睿指出，對台系半導體產業，電價上漲幅度取決於年用電量，台積電由於每年耗電量較高，估計調漲後的電費將增加百分之廿五，世界、力積電則將增加百分之十五。

毛利率方面，吳昱睿表示，考量到各個公司不同幅度的電價上漲、在台灣的半導體製造廠比例、不同的電力成本占銷貨成本的百分比等三大因素，預估電費調漲後的台灣晶圓代工廠，毛利率將因此減少約○點六至一點二個百分點。

吳昱睿預估電費調漲後，對台積電、聯電的毛利率不會有太嚴重的影響，預期將分別減少百分之○點七、百分之○點六。聯電由於擁有更多的海外晶圓廠，在台灣的晶圓廠約僅有百分之六十一，為四家公司中占比最低的。

對於四家台系晶圓代工廠，吳昱睿持續給予台積電、聯電「優於大盤」評等，目標價分別上看八六○元與六十元；電費調漲後可能對世界、力積電的毛利率影響可能會更大，預期毛利率將分別減少約百分之一點二、百分之○點九，給予「劣於大盤」評等，目標價分別為五十八元與廿二元。