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信驊董座看伺服器回溫 營運大幅成長

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
股后、遠端伺服器管理晶片信驊今日參加櫃檯買賣中心舉辦的市場業績發表會，董事長林鴻明親自出席報告營運展望。記者李孟珊／攝影。
股后、遠端伺服器管理晶片信驊今日參加櫃檯買賣中心舉辦的市場業績發表會，董事長林鴻明親自出席報告營運展望。記者李孟珊／攝影。

股后、遠端伺服器管理晶片（BMC）信驊（5274）26日參加櫃檯買賣中心舉辦的市場業績發表會，董事長林鴻明正向看待今年公司營運，表示在AI伺服器世代交替中，部分廠商開始降低採購量，轉回到傳統伺服器，在需求回溫下，以及公司非BMC包括Cupola360、PFR、I/O Expander等逐漸增量，法人估該公司第2季將有個位數的增長幅度，2024年業績表現大幅成長無虞。

林鴻明指出，因為輝達亮相新一代AI伺服器，觀察到市場上雲端服務供應商（CSP）會延緩降低對新一代採購，這也說明過去一陣子傳統伺服器的訂單回升。

論及伺服器AI化的趨勢，林鴻明點出，AI伺服器用BMC營收是倍增，至於近期最熱的輝達GB200 AI伺服器，該單一機櫃的BMC會是前一世代AI伺服器的兩倍，會為公司未來帶來一定程度的貢獻。

整體來說，關於今年首季，林鴻明直言，原先估第1季營運與去年第4季相比，會有個位數衰退，可是由於市場表現比預期好，故第1季有望與去年第4季持平，毛利率部分也可以維持的不錯，法人預計信驊全年毛利率將落在63-65%。

AI 伺服器

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