信驊董座看伺服器回溫 營運大幅成長
股后、遠端伺服器管理晶片（BMC）信驊（5274）26日參加櫃檯買賣中心舉辦的市場業績發表會，董事長林鴻明正向看待今年公司營運，表示在AI伺服器世代交替中，部分廠商開始降低採購量，轉回到傳統伺服器，在需求回溫下，以及公司非BMC包括Cupola360、PFR、I/O Expander等逐漸增量，法人估該公司第2季將有個位數的增長幅度，2024年業績表現大幅成長無虞。
林鴻明指出，因為輝達亮相新一代AI伺服器，觀察到市場上雲端服務供應商（CSP）會延緩降低對新一代採購，這也說明過去一陣子傳統伺服器的訂單回升。
論及伺服器AI化的趨勢，林鴻明點出，AI伺服器用BMC營收是倍增，至於近期最熱的輝達GB200 AI伺服器，該單一機櫃的BMC會是前一世代AI伺服器的兩倍，會為公司未來帶來一定程度的貢獻。
整體來說，關於今年首季，林鴻明直言，原先估第1季營運與去年第4季相比，會有個位數衰退，可是由於市場表現比預期好，故第1季有望與去年第4季持平，毛利率部分也可以維持的不錯，法人預計信驊全年毛利率將落在63-65%。
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