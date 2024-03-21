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日月光高雄廠智慧城市展 聚焦四大解決方案

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
日月光投控其高雄廠參加智慧城市展，聚焦「智慧建廠、智慧節電、智慧水務、廢棄循環網絡」四大解決方案。照片／公司提供。
日月光投控其高雄廠參加智慧城市展，聚焦「智慧建廠、智慧節電、智慧水務、廢棄循環網絡」四大解決方案。照片／公司提供。

全球封測龍頭日月光投控（3711）其高雄廠，連續三年參加智慧城市展，展示最新的創新科技及解決方案，今年配合大會數位淨零雙軸轉型主題，以「智慧工廠 x 永續淨零ING」為展區主軸，聚焦「智慧建廠、智慧節電、智慧水務、廢棄循環網絡」四大領域，與現場貴賓及觀展民眾分享日月光在永續淨零的努力與成果。

日月光投控表示，高雄廠逐步透過綠建築及綠色供應鏈的推展，打造綠色價值鏈，現場展示智能化建廠，結合AI技術從源頭設計就做到最佳化，即達到最短路徑、最低成本、最佳節能設計目標，設計效率提升17%，能源效率提升48%，AI自動繪圖技術應用導入，未來將持續成就高雄廠區，打造效能效率兼具的智能工廠。

據悉，無塵室是高雄廠主要的生產環境，須倚靠風機過濾機組（FFU）定速高耗能運作，以符合生產環境品質規範，整體用電占比高達全廠區11%，如今高雄廠以AI技術開發無塵室最佳化控制，由大數據分析FFU轉速與無塵室環境關聯性，取得最佳分區控制，維持恆溫恆濕、符合高潔淨度需求，穩定產品品質。

另外，透過智能節電方案，每年可減少23%空調系統用電量，相當7,434戶家庭用電，約占高雄市楠梓區10%家庭年用電量。

日月光投控進一步說，在智慧水務包含純水及廢水處理兩大面項部分，常見的淨水方式多採離子交換樹脂，吸附流水中的離子，提升水的純淨度，不過在廠區導入以AI智能運算模型監控模式，取代傳統人工定時操作，減少人為失誤風險，達到最佳產水能力。

針對廢水，日月光投控說明，在運用自主研發AI預測模型之下，利用大數據分析演算，開發廢水智能化加藥控制模組，經實際驗證可提前預測水質，達加藥減量30%，污泥減量35%目標。

總觀來看，日月光投控致力達到循環經濟的「經濟」、「環保」平衡，並發展資源再生循環機制，現場展示及分享，廢棄物自運送起，高雄廠即以車輛軌跡追蹤掌控流向，並開創封裝製程產生之廢膠條、廢塑膠的再生價值。

關於製程產生的廢膠條，富含二氧化矽，日月光投控的高雄廠經反覆實驗開發，取代砂石成為日月光幼兒園的透水磚原料，目前著手於添加至環氧樹脂（Epoxy）塗料，使用於無塵室地板塗層，而製程產出的廢塑膠，則統一集中於塑膠循環中心處理，再製為環保清潔袋，或是將再生原料塑膠粒作為環保鞋底等，極大化資源效益。

日月光投控其高雄廠參加智慧城市展，聚焦「智慧建廠、智慧節電、智慧水務、廢棄循環網絡」四大解決方案。照片／公司提供。
日月光投控其高雄廠參加智慧城市展，聚焦「智慧建廠、智慧節電、智慧水務、廢棄循環網絡」四大解決方案。照片／公司提供。

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