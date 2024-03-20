中研院南部院區量子大樓新進度 預計2027年完工
中研院長廖俊智20日到立法院教育及文化委員會進行業務概況報告，他提到南部院區服務處今年2月已正式運作，第三階段開發的量子科技實驗大樓正在設計階段，預計2027年完工。
廖俊智表示，量子科技是影響全球的議題，南部院區將研發量子晶片製程、量子電腦系統架構，並與國內產學研界合作，為台灣量子發展取得先機。
中研院南部院區於2012年開始籌備，以台南高鐵特定區為基地，目的是將基礎研究能量向外擴散，並帶動區域學術發展，優先推動農業生技、量子科技、淨零永續、人文社會科學等領域。
廖俊智表示，南部院區採分階段開發，第一階段是跨領域研究大樓、精密及玻璃溫室；第二階段包含跨領域研究大樓二、綜合大樓，將陸續搬遷進駐，於今年正式開幕啟用；第三階段為量子科技實驗大樓，目前正在設計階段，預計2027年完工。
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