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晶呈科新產品發表展示TransVivi Pixel® 發光元件技術

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
晶呈科技今天於台北國際會議中心舉行法說會及「晶耀璀璨產品發表會」，展示自行研發、領先市場技術之 TransVivi Pixel®發光元件獨特技術，所組成之 110 吋 Micro LED／μLED 顯示屏。記者林俊良／攝影
晶呈科技今天於台北國際會議中心舉行法說會及「晶耀璀璨產品發表會」，展示自行研發、領先市場技術之 TransVivi Pixel®發光元件獨特技術，所組成之 110 吋 Micro LED／μLED 顯示屏。記者林俊良／攝影

晶呈科技今天於台北國際會議中心舉行法說會及「晶耀璀璨產品發表會」，展示自行研發、領先市場技術之 TransVivi Pixel®發光元件獨特技術，所組成之 110 吋 Micro LED／μLED 顯示屏。

董事長陳亞理在法說會表示，去年第四季實際出貨3,559支（47L鋼瓶當量），優於原先 2,900~3,100 支預期。Laser gas／氖混氣市佔率已超過雙位數，並持續擴大中；伴隨景氣持續改善，預估第一季出貨明顯推升至3,600~3,900支。此外，晶呈科去光阻液(Stripper) 持續新品項研發，已有12品項可量產；第一條量產線已完成，陸續接獲新客戶訂單、持續提供樣品給新客戶測試，強化營運利基。

晶呈科除特殊氣體新品項技術研發外，另投入晶圓重生技術開發與加工服務及 Micro LED 顯示屏之 發光元件技術開發與製造。2023 年入股台灣芯電應用科技股份有限公司，取得70％股權，正式跨入濕式化學品—去光阻液／Stripper 之技術開發與製造。

晶呈科強調，μLED 顯示屏之市場接受及普及，除高端技術所展現之可靠度考量外，成本也同樣重要。TransVivi Pixel®／創視畫素®是垂直結構加上非打線的薄膜鍵結電流導通封裝，無須金線打線，不僅可達成低成本，並達成電流導通的高可靠度。

此外，TransVivi Pixel®／創視畫素®較 Flip-chip 具備省電達 30％、無色偏、磁性巨量轉移良率高、雙面顯示、高可靠度等優勢。

晶呈科技今天於台北國際會議中心舉行法說會及「晶耀璀璨產品發表會」，展示自行研發、領先市場技術之 TransVivi Pixel®發光元件獨特技術，所組成之 110 吋 Micro LED／μLED 顯示屏。記者林俊良／攝影
晶呈科技今天於台北國際會議中心舉行法說會及「晶耀璀璨產品發表會」，展示自行研發、領先市場技術之 TransVivi Pixel®發光元件獨特技術，所組成之 110 吋 Micro LED／μLED 顯示屏。記者林俊良／攝影
晶呈科技舉行新產品發表會，董事長陳亞理進行簡報。記者林俊良／攝影
晶呈科技舉行新產品發表會，董事長陳亞理進行簡報。記者林俊良／攝影
晶呈科技舉行新產品發表會，董事長陳亞理進行簡報。記者林俊良／攝影
晶呈科技舉行新產品發表會，董事長陳亞理進行簡報。記者林俊良／攝影
晶呈科舉行法說會及新產品發表會，董事長陳亞理（中）回答提問。記者林俊良／攝影
晶呈科舉行法說會及新產品發表會，董事長陳亞理（中）回答提問。記者林俊良／攝影

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