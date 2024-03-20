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SAP 攜手輝達 加速推動全球企業應用導入生成式AI

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

SAP 和輝達（NVIDIA）宣布擴展合作夥伴關係，共同助攻企業客戶在 SAP 雲端解決方案和應用中，能加速發揮數據和生成式 AI 帶來的變革性力量。

雙方正在合作打造和提供 SAP 商業 AI，包括在 SAP 生成式 AI 助理 Joule 以及 SAP 雲端解決方案和應用中，提供可擴展的、專屬特定業務領域的生成式 AI 功能。所有功能均由 SAP 生成式 AI 中心支援。該中心促進與業務相關、可靠的且負責任的商業 AI，並提供對眾多大型語言模型（LLMs）的即時存取。

SAP 正致力將生成式 AI 直接注入能驅動全球企業營運的應用，作為該計畫的一環，雙方合作夥伴關係旨在協助客戶於企業內部大規模採用生成式 AI。SAP 將利用 NVIDIA 的生成式 AI foundry 服務，針對特定領域場景，對大型語言模型進行適當微調，並使用全新 NVIDIA NIM 微服務來部署應用程式。SAP 和 NVIDIA 預計在 2024 年底前推出這些全新整合功能。

SAP CEO 柯睿安（Christian Klein）表示：「企業客戶需要導入能提供真正商業價值的尖端技術。而策略性的技術合作，像是 SAP 和 NVIDIA 之間的合作關係，正是我們投資能極大化 AI 商業潛力和機會之技術的核心戰略。NVIDIA 在大規模提供 AI 功能的豐富專業，將助力 SAP 加速轉型步伐，並更好地為我們的雲端客戶提供服務」。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「SAP 坐擁龐大的企業數據金礦，這些數據能轉化為客製化的生成式 AI 代理（AI agent），幫助客戶實現業務自動化。NVIDIA 與 SAP 將攜手將客製化生成式 AI 帶到由 SAP 賦能營運的全球數千家企業中」。

SAP 和 NVIDIA 計畫合作將生成式 AI 整合到 SAP 雲端解決方案中，其中包括最新發布的 SAP Datasphere（SAP資料治理平台）、SAP Business Technology Platform（SAP BTP 商業技術雲端平台）和 RISE with SAP。

SAP 計畫利用 NVIDIA 的生成式 AI foundry 服務，包括 NVIDIA DGX Cloud AI 超級運算、NVIDIA AI Enterprise 軟體和 NVIDIA AI Foundation 模型，在 SAP BTP 中打造更多的生成式 AI 功能。這些新功能旨在成為 SAP 為客戶開發和部署生成式 AI 的基礎，預計將透過 SAP AI Core 和 SAP Datasphere 的生成式 AI 中心提供。

AI NVIDIA 雲端平台

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