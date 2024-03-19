默克歡慶在台35周年 承諾續以三大業務領域促台灣產業升級與創新

台灣默克集團董事長李俊隆博士19日表示，默克慶祝在台35周年，持續以三大業務領域，促進台灣產業升級與創新。默克承諾將持續深耕台灣，致力成為「最本土化」的跨國企業，以堅強的實力持續推動台灣電子科技、醫療保健與生技製藥產業的創新與發展。

李俊隆指出，今年是默克在台灣發展的第35年，長久以來與客戶和產業一起成長茁壯，在專業領域內累積了豐富的經驗和技術，並為客戶與台灣做出貢獻，推動多元領域的創新。做為擁有全球資源的跨國企業，致力成為最本土化的供應商夥伴，默克不僅帶來集團356年的堅強實力，賦能台灣電子科技、醫療保健以及生技製藥產業的創新與發展，也以台灣為樞紐，協助台灣客戶開拓全球市場。默克會持續保有好奇心，挑戰極限，探索未知領域，與台灣和客戶攜手走向更多的35年。

全球領先的科學與科技公司默克，在台成立35周年，旗下三大事業體：電子科技、醫療保健與生命科學今天於慶祝活動上，各自從創新研發、投資在地發展、永續共好等面向分享事業成果與未來展望。默克以好奇心為驅動力，將三大事業體的深厚專業結合關鍵產業趨勢，不斷探索前瞻創新領域，在材料智慧、新型生物製程、mRNA布局、AI輔助藥物開發、精準及智慧醫療、人口與人才永續、環境永續等領域都扮演重要角色，探索更多人類未來生活的可能性。默克也承諾將持續深耕台灣，致力成為「最本土化」的跨國企業，以在地化生產增強台灣供應鏈韌性，扎根人才培育，以堅強的實力持續推動人類發展。

展望未來，電子科技事業體將提供整合解決方案，透過材料智慧（Material Intelligence）、機器學習、數據分析與AI工具，幫助台灣半導體產業加速推動創新；生命科學事業體將持續布局mRNA與蛋白質相關的關鍵技術，攜手台灣生技CDMO產業發展，致力成為台灣 5+2 的生醫產業最佳技術合作夥伴；醫療保健事業體則持續從智慧醫療、精準健康、人口永續等方面，來創造、改善與延長生命。