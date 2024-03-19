公平會通過日商SINTOKOGIO,LTD.併購法商Elastikos

公平會日前委員會議通過，日商SINTOKOGIO,LTD.（下稱SINTO）與法商Elastikos (France) SAS(下稱Elastikos)之結合案，依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會表示，SINTO擬取得Elastikos 100％股份，且控制Elastikos業務經營及人事任免，因達到申報門檻，且無同法第12條除外規定之適用情形，故依法提出結合申報。

公平會指出，SINTO之主要產品為「金屬磨料」、「噴砂機與零件」、「塑模機與零件」及「集塵器與零件」，而Elastikos則從事「金屬磨料」之製造及銷售，參與結合事業雙方均製造及銷售「金屬磨料」，本結合屬水平結合態樣。

公平會進一步表示，本結合為參與結合事業於我國境外之股權移轉，而我國進口「金屬磨料」之廠商數量眾多，結合後仍將面臨其他既存業者之競爭，參與結合事業於結合後仍受市場競爭之拘束，難以單方提高商品價格。又參與結合事業的相關市場客戶，屬工業製造領域之製造商，其交易相對人具有相當程度之議價能力，且可在合理的時間內輕易尋求替代供應來源，有抑制參與結合事業提高商品價格之能力。結合後，產生限制競爭的效果並不顯著，故依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。