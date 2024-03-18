台積電、行政院、嘉縣三方會商 鄭文燦：台積電2座先進封測廠落腳嘉縣

台積電、行政院、嘉義縣政府今天舉辦三方會商，確定台積電將有2座先進封裝廠落腳嘉義科學園區，3月已簽訂租地契約，行政院副院長鄭文燦說，大家熟識的CoWoS廠將落腳嘉義縣，這個計畫是台積電整體產業布局之一，也是結合AI晶片發展及應用重要的一步投資。

鄭文燦也說，去年總裁魏哲家提議後，從現地勘查到完成都市計畫變更、環差分析汙水處理及水電條件評估，行政院與縣府推動嘉科實驗中學，也整合馬稠後園區資源，感謝中央部會通力合作，南科管理局在第一線整合進度，即將進入第一座先進封裝廠動工準備。

鄭文燦也說，台灣是全球供應鏈中不可或缺的角色，台積電根留台灣，帶動上中下游產業投資，結合IC設計與AI應用，盼讓台灣產業邁入下一個階段，民進黨前立委陳明文、立委蔡易餘、陳冠廷積極協調用水用電、汙水處理、道路建設及教育文化，相信會展現嘉義後發優勢。

經濟部長王美花說，全球AI晶片是100%目前由台積電生產，但目前先進封裝產能無法匹配生產，滿手訂單卻無法生產，今天宣布讓台積電先進封裝在嘉義落地，將用最快速度解決水電等公共問題，讓台積電先進封測廠盡速落地，助台灣半導體產業發展。

國科會主委吳政忠說，台積電CoWos先進製程封裝在半導體產業中扮演重要角色，從IC設計、5奈米、3奈米及未來1.4奈米晶圓製造到封裝測試，台積電把重要的先進封裝廠放在嘉義，是對嘉義鄉親是很大的鼓舞，未來科學園區大門第一座就是新創大樓，將結合軟硬體等技術。