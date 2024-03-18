微星 AI 伺服器揪神達前高管操盤 華碩翻倍進度報喜

AI伺服器商機爆發，後進者如何追趕超車？微星（2377）跟華碩（2357）的答案都是找業內專家助陣。微星去年延攬伺服器圈資深大將許言聞，成立250人團隊，把伺服器產品砍掉重練，針對三大客戶群開發新品，預估2025年交出成績；華碩去年同樣延攬外部專家助陣，2024年上半年伺服器接單超前，5年成長5倍目標達成信心指數高昂，今年更喊AI伺服器業績比重高達七成。

微星跟華碩都是顯示卡大廠，過去長期跟輝達（NVIDIA）關係良好，雖顯示卡跟AI伺服器晶片屬不同部門，但跟創辦人黃仁勳很早就建立起深厚革命情感，外界正高度關注兩大品牌如何追趕AI伺服器事業。

「因為過去只做伺服器代工，我們 lost 掉的，未來會加強追趕！」微星總經理黃金請談到生成式AI帶來的龐大資料中心伺服器需求，坦言微星過去客戶為 IBM、NEC、DELL 等一線大品牌，「因為做得太好，所以沒注意到白牌機會。」現在為補強伺服器業務戰力，去年組織重整，並把產品線砍掉重練，全面重新設計開發伺服器產品。

微星砸下資源投入伺服器業務，董事長徐祥表示，雖然比同業晚，但看好長期產業發展，就如同過去電競筆電也不是最早投入，但如今也表現領先，伺服器團隊人力近期已成長好幾倍，達250人，但他直言人力還是不夠，會加快腳步繼續在業界找相對熟悉伺服器產業的業務跟研發專才。

微星表示AI伺服器將鎖定三大類客戶，包括：既有伺服器客戶、各區域大型系統整合商（SI）、二三線雲端服務業者（CSP），專注經營自有品牌。

業界則指出，微星2023年下半就延攬有20多年資歷的許言聞接任微星企業平台解決方案總經理，後續也有幾位北美及亞太區資深業務大將加入，「2024年已有產品開發出來，送給客戶驗證。」徐祥解釋，目前日韓歐洲等客戶都已經小量送樣，但產品開發到開始出貨，他認為要2025年下半以後才明顯。

許言聞是前泰安總經理，隨後加入神達（3706）集團，在圈內資歷超過20年，由於泰安是知名伺服器通路品牌，神達則在CSP 資料中心與白牌伺服器市場經營多年，微星延攬許言聞也讓外界十分關注後續AI伺服器布局策略。

業界指出，微星2023年就已經知道AI伺服器需求將起，年中就發表一波伺服器產品，只不過不熟悉客戶的需求，開發出來的產品規格沒有對準市場，為此公司高層執行去年斷然執行鐵腕政策，砍掉重練，先一一拜訪目標客戶討論收集需求規格，再客製化開發、送樣，力求AI伺服器能滿足真正通路需要，而新一波策略操盤人就是許言聞。

甚至為配合北美客戶需要，微星也在美國設立小型組裝產線，「一櫃伺服器要價上千萬元，會在美服務當地客戶。」徐祥表示，另外在桃園也購地建廠，預計投資50億元，生產3大類產品：資料中心伺服器及AI伺服器、AIOT產品如工廠自動化設備、車載電子及充電樁。

華碩也在去年7月延攬曾在伺服器圈資深主管朱培蘭加入擔任華碩副總裁暨資料中心事業處技術長，華碩表示，目前研發人力高達1,000人，由於人力充沛，又一直都有伺服器產品線業務，華碩2023年底已經完成大部分產品線開發，共同執行長胡書賓更透露，2022年AI伺服器營收僅10%，到去年35％，今年預估AI伺服器營收貢獻比將拉高至7成。

華碩去年就宣布伺服器業務要急起直追，目標5年成長5倍，2023年伺服器營收貢獻不到5％，今年首季伺服器營收貢獻預估達5~9%，胡書賓表示，生成式AI應用威力讓各行各業都有焦慮感，積極要建立自有算力，大型企業與各國政府標案都是華碩鎖定目標，大部分客戶在亞洲，僅少部分在歐洲。

鴻海（2317）則是布局伺服器已久，法人估鴻海去年純伺服器營收約2,000~3,000億元之間，董事長劉揚偉看好今年雲端產品表現將有顯著成長，且今年AI伺服器業務將年增4成，佔總伺服器出貨占比也有四成，帶 GPU 的伺服器更將有100%成長，由於鴻海伺服器市占率4成，公司也以AI伺服器市占四成為努力方向。