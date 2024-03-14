矽智財大廠Arm揪生態系夥伴 搶攻車用市場
矽智財（IP）大廠安謀（Arm）積極搶占車用AI商機，於今（14）日宣布，推出最新的 Arm 車用（AE）處理器IP，以及全新的虛擬平台等，強調可加速採用AI技術車輛上市時程達兩年。該公司提到，相關解決方案的生態系夥伴包括台廠有台積電、聯發科、智原等。
對於電動車的發展，Arm 台灣總裁曾志光認為，仍會是很重要的市場引擎，只是大家對相關成長幅度的期待很高，例如每年成長70％或100％之類，但未來並不見得會如此，因為電動車已有一定基礎量，後續突破需要市場更多認同與車廠推出更多車款。
曾志光指出，過去安謀是IP廠商，現在則提供整個平台的解決方案來協助客戶，透過該公司的生態系統，希望能加速整體汽車市場演進，透過安謀與許多夥伴一同合作將新技術推展到市場上。
至於上述新產品，安謀提到，新型AE處理器具備安全功能，將 Armv9架構與伺服器級效能導入AI使用場景，這也是該公司首次將基於 Armv9架構的技術導入車用領域，使業界可運用最新一代 Arm 架構提供的AI、安全與虛擬化功能。
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