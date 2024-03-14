Arm推出全新AI虛擬平台 加速新車開發時程

全球矽智財（IP）大廠安謀國際（Arm）今日及其生態系推出最新的Arm車用（AE）處理器，以及全新的虛擬平台等一系列的產業創舉。這些平台自即日起就能提供業界使用，將加速汽車開發周期長達兩年。

Arm今日也宣布包括邁威爾（Marvell）、聯發科、輝達（NVIDIA）、恩智浦（NXP）、瑞薩（Renesas）、泰利鑫（Telechips ）及德儀（TI） 等頂尖車用晶片開發商都已採用Arm這項新技術。且預期第一款採用Arm CSS（運算子系統）的車用晶片，將於2025年上市供應。

Arm表示，傳統的汽車開發周期是線性的：首先提供處理器 IP，接著晶片開發，大約兩年後當硬體可用時，軟體開發人員才能開始進行工作。如今，Arm 正以一種新的方法改變：在領先業界的最新一代Arm 車用（AE） IP 上進行虛擬原型設計，這使得軟體開發人員可早在實體晶片可用之前開始工作。

Arm車用事業部亞太區資深總監鄧志偉表示，未來系統將更趨複雜，對安全的需求也將更加巨大，Arm需要為合作夥伴將所有運算元件整合在一起，在關鍵的部分落實標準化以達到一致性。應用於車用領域的 Arm CSS，將提供預先整合和驗證的 Arm車用（AE）IP 配置，並使用領先的晶圓製程，針對效能、功耗和面積進行優化。

Arm正與包括 Amazon Web Services （AWS）、益華電腦（Cadence）、Corellium、Siemens 等在內的產業領導企業合作，提供這些虛擬平台和雲端解決方案，與包括 Autoware Foundation、BlackBerry QNX、Elektrobit、Kernkonzept、LeddarTech、Mapbox、Sensory、Tata Technologies、TIER IV、Vector 等在內的夥伴合作，使整個軟體堆疊更早、更無縫的開發。