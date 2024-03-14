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台灣媒體議價若立法 Google：會遵循法規

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
Google台灣前總經理簡立峰簡立峰。本報資料照片
Google台灣前總經理簡立峰簡立峰。本報資料照片

Google（谷歌）宣布成立台灣新聞數位共榮基金已滿一年，第一年獲得補助的廿三個提案，僅有十七家是新聞媒體，Google表示，共榮基金委託DTA（數位經濟暨產業發展協會）管理，Google並未介入，未來若台灣進行（媒體議價）相關立法，Google也會遵循在地法規。

國內學者日前呼籲政府加速推動媒體議價立法進度，並質疑Google的共榮基金和使用新聞付費並無關聯。Google台灣新聞合作夥伴關係負責人陳漢隆昨說，一些新聞夥伴對執行狀況「很滿意」，目前仍以三年三億元預算推動與台灣媒體的合作。

媒體議價

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