Google台灣前高層簡立峰：台灣被列最危險國家因產業過於集中

Google台灣前董事總經理簡立峰出席論壇演講提到，大家聽到台積電都很開心，但台積電市值占股市逾30%，更等於台灣一年GDP，這是列為世界最危險的國家的危險因素，不是兩岸關係，因為高度集中在單一產業與公司。

簡立峰今天在國科會舉辦2024年GenAI（生成式人工智慧）產業高峰論壇發表演講。他幽默開場說，近來一檔ETF（00940）台灣價值募資超過千億，與論壇也有關聯性，因為台灣股票族都相信台灣是AI很強的國家。

他認為，台灣是世界首波受惠AI的國家，因為是以PC產業為基礎而看到設備需求，但萬一運算架構改變風險也很很大。他示警，大家提到台積電都很高興，但太集中在單一產業、單一公司，也要思考它的危機可能性，因為產業都有循環，當然希望都能長長久久 但這是不可能的。

簡立峰認為，台積電入列世界十大市值公司，但當中有阿拉伯石油公司，其他有七家是數據公司，所以是AI的時代，真正的「二十一世紀的石油」是數據，半導體是過程，重要的是如何把半導體銜接數據、結合起來，台灣現在還有時間，但可能不多。

由於目前AI訓練資料七成來自英文，簡立峰也說，中文主導性弱，繁體中文更僅不到百分之二中的百分之一，未來這樣模式繼續發展會高度集中在少數幾家公司，造就高市值。

從資本市場來看，他回顧，2008年金融危機時，美國印鈔票印出一個大陸，這波金融危機印鈔印督七家公司，這七家公司市值也等於印出一個大陸。

針對AI受惠國，簡立峰引述彭博的報告，台灣排名領先大陸，主要因生成式AI發展打到大陸「阿基里斯腱」，因為發執照的概念下，政府過度介入會成功的公司。反過來看，美國再創新、擴散、應用三大指標都是領先，而台灣在應用、創新指標非常差，會排名在前，因為堅韌，我們自己會調適。

但生成式AI到底影響到誰？簡立峰引述資料認為，如果一個國家沒有一位因生成式AI 失業就代表應用還沒開始。並預期AI將影響三億個工作機會，影響最大的國家 ，因台灣以製造業為主在此波影響較慢，但知識型工作國家，如香港、新加坡、以色列、北歐國家都入列。

他還強調，AI對台灣的重要性不是改變產業，是解決少子化的問題！如芬蘭Nokia在10年前跟台灣現在台積電很像，當時芬蘭股市只有一個Nokia，但手機賣不動後，芬蘭轉型出現很多遊戲、軟體產業，而芬蘭人口還維持當時，染體是人口少時最好的產業，如果有10個人，1到2個人做的軟體可養活另外8個人，面對少子化時代，這是一個最好的機會。